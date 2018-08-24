Знакомимся с новинкой от Lenovo

Каждый из нас понимает, насколько полезной в доме будет компьютерная техника. Вот только ПК покупаются уже не так часто. Не каждый хочет видеть это большое количество проводов. И не будем забывать, что такая техника работает лишь от сети. Когда нет света, работа попросту стоит.

Вот почему нередко выбор делается в пользу портативной техники. Мы может прочитать обзоры на популярные ноутбуки и выбрать тот, который больше всего понравился. Некоторые покупатели отдают преимущество новинкам, например, модели ThinkPad Х1 Carbon. Сегодня мы поговорим о ней подробнее.

Для начала стоит разобраться с названием. В нем есть литера «Х», благодаря которой покупатели понимают: перед ними легкий ультрапортативный ноутбук, относящийся к классу «премиум». Обратим внимание на большое количество комплектаций, следовательно, каждый сам может выбрать лучшую для себя конфигурацию.

Дизайн

Чтобы не возникало вопросов, мы сразу оговоримся, что наше внимание сегодня сосредоточено на ноутбук с 16 Гб ОП, SSD-диском на 256 Гб и FHD сенсорным экраном (1920 на 1080).

Если говорить о внешнем виде концепции, то он остается неизменным. Наиболее точно охарактеризоваться его можно словами «стиль» и «лаконичность». X1 Carbon – это не исключение, данный ноутбук предложен в традиционном стиле, который является неброским и строгим. Ультрабук сразу же приковывает ваш взгляд, его хочется поскорей взять в руки.

Обратите внимание на габариты, на вес такой портативной техники. При 1130 г «живого веса» диагональ экрана составила 14 дюймов!

Для изготовления корпуса компания Lenovo решила использовать прочный углепластик. Что касается необычных изменений во внешнем виде, то сразу бросается в глаза лишь механическая шторка, придуманная Lenovo для web-камеры. Такой шаг можно назвать разумным, ведь многие пользователи часто ее попросту заклеивают.

Порты

Размеры у такой портативной техники скромные, однако Lenovo все равно удалось разместить немало портов ввода-вывода. Обратим внимание на наличие 2 порта Thunderbolt 3, есть и аналогичное количество USB 3.0. не забыл производитель и об HDMI.

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