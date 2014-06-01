Как остаться родителями, перестав быть супругами?

Расторжение брака – это всегда печально. Но, развод при наличии несовершеннолетних детей – это то испытание, которое далеко не все супруги проходят с честью. Да, никто не заключает брак, с дальнейшей целью развестись, но при этом если сохранить семью не представляется никакой возможности, то решение о разводе можно уверенно назвать верным и своевременным.

Однако стоит помнить, что даже при обоюдном согласии супругов на развод, но при наличии несовершеннолетних детей, расторжение брака обязательно происходит в судебном порядке.

Почему все так сложно?

Все дело в том, что при разводе родителей, в первую очередь страдают дети. Это взрослые, которые создавая семью, не учли того момента, что жизнь – это не всегда праздник, принимают решение, что дальше вместе жить просто невозможно, а ребенок, вне зависимости от возраста, просто не понимает, почему два самых дорогих человека не могут перестать постоянно ругаться и выяснять, кто же главный. И именно интересы этого маленького члена общества, попавшего по вине, казалось бы, взрослых людей, в столь непростую ситуацию, и соблюдаются в суде.

Мама или папа?

Как правило, в этом отношении суд в большинстве вариантов становится на сторону матери. Конечно, здесь есть исключения, но они только уверенно подтверждают правило.

Кстати, всем папам, которые хотят вновь почувствовать свободу «холостой» жизни хочется напомнить, что если ребенку еще не исполнилось года и супруга против развода, то ни о каком расторжении брака не может быть и речи. Не стоит забывать и том, что если суд не выявил препятствий для посещения ребенка одним из родителей, то второй «бывший» супруг не вправе чинить препятствия для таких встреч.

Материальное содержание

Еще раз хочется отметить, что расторжение брака – это ни в коем случае не лишение родительских прав. Соответственно, родители, даже не находясь в браке, несут одинаковую ответственность за своего малыша. Это касается не только участия в его воспитании, но и должного материального обеспечения.

Да, действительно, расторжение брака при наличии несовершеннолетних детой – это достаточно сложная ситуация, но цивилизованный человек может и должен выйти из нее с честью.

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