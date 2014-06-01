Как проводится расчет дымоудаления

Как известно строительства зданий довольно сложный процесс, в котором учитываются разные тонкости. Малейшая ошибка при проектировании разного рода систем, монтажа может привести к непредсказуемым последствиям. Особое внимание уделяется противопожарной безопасности. Важную функцию выполняет система дымоудаления.

При возникновении пожара она способна создать безопасные условия, а это в свою очередь позволит быстро эвакуировать людей без вреда для здоровья. Задачи, которые выполняет система, это не тушение пожара, конкретно огня, как многие могут подумать, а именно отведение дыма, обеспечение помещений чистым воздухом, без отравляющих паров.

Как известно при пожаре страшен не сам огонь, а дым, который способен в течение 3 минут оказать вред здоровью. Поэтому когда проводятся расчет и проектирование дымоудаления http://in-bez.ru/sistemi-dimoudaleniya/raschet-i-proektirovanie-dymoudaleniya/, обращают внимание на различные тонкости. Это этажность здания, расположение лестниц, коридоров, назначение всего здания в целом.

Прежде чем приступить к расчетам, специалисты уточняют, когда нужно дымоудаление. Устанавливается система в коридорах и холлах любых зданий, которые имеют более девяти этажей. В коридорах и подвальных помещениях, где постоянно находятся люди. Это могут быть промышленные здания, крупные торговые центры, где в подвальных помещениях проводятся определенные виды работ.

Также необходима система, если в здании большие коридоры 15 и более метров. В многоэтажных холлах (атриумах), пассажах, на складах со стеллажным хранением. Если говорить о многоквартирных жилых домах, то обязательно оборудуются системой лестницы, коридоры, в производственных помещениях все сугубо индивидуально. Поэтому чтобы уточнить, где потребуется конкретно в вашем случае устанавливать систему, обратитесь к профессионалам.

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