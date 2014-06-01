Светодиодные экраны для помещения

Светодиодные экраны - эффективный способ рассказать потребителям о своем продукте либо услуге. Простота управления экранами позволяет устанавливать их практически в любых местах. Так как конструкции служат достаточно долго, то заказ экранов - эффективное вложение в рекламную кампанию.

Преимущества светодиодных экранов

Все компании, которые заказывают рекламу, стремятся выполнить определенные задачи:

Привлечение новых клиентов.

Укрепление позиций на рынке услуг либо товаров.

Красивое и функциональное оформление помещений.

Светодиодный экран достаточно интересное оборудование, которое сочетает в себе множество функций и позволяет транслировать динамичные ролики, состоящие из текста либо изображений. Технические характеристики позволяют применять LED-экраны в самых разных сферах:

В банках и микрофинансовых организациях.

В супермаркетах и ТРЦ.

На улице.

В транспорте.

Изделия могут использоваться также в качестве ярких и необычных вывесок, которые могут располагаться даже на производственных и складских территориях. Светодиодные экраны потребляют мало электроэнергии и могут работать более 100 тысяч часов, что делает вложение в такой вид электрооборудования рациональным и эффективным.

Характеристики ЛЕД-экранов

Светодиодные экраны могут иметь различные размеры, благодаря чему изображение будет видно с разного расстояния. Все большие конструкции набираются из LED-экранов с размерами 16х16 см. Благодаря тому, что все экраны состоят из небольших модулей, произвести замену нескольких элементов достаточно легко и не требует больших временных и материальных затрат. Большой угол обзора и яркие цвета привлекут внимание любого человека. Между модулями нет зазоров, благодаря чему картинка получается целостной, но в то же время мобильной.

Наборные панели управляются при помощи контроллера, к которому подключен информационный источник. Чаще всего для этих целей используются:

Различные накопители.

Видеокамеры.

Компьютеры.

Мобильные телефоны либо планшеты.

Все элементы конструкции защищены пластмассовым экраном, который предупреждает появление повреждений, полученных механическим способом. При монтаже светодиодных экранов на улицу специалисты компании ЭЛПИ Технологии дополнительно защищают конструкции от попадания во внутрь влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей.

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