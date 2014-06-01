Заказываем печатные каталоги

Несмотря на быстрое развитие онлайн торговли (где можно найти требуемый продукт, увидеть его внешний вид, прочитать его характеристики, отзывы покупателей и сравнение с подобным продутом), все так же не теряют своей актуальности и печатные каталоги. Они по-прежнему востребованы и особенно пользуются спросом в преддверии промышленных выставок или каких- либо мероприятий, приуроченных к определенному событию, в дни проведения форумов и там необходима презентация предлагаемой продукции ( т.е. нет возможности показать весь ассортимент , оснащение готовой продукции.

Заказать печать каталогов Москва можно в типографии Poli-ink .Здесь по желанию заказчика смогут напечатать каталоги как большими тиражами, так и поштучно.

Печать каталогов практически не отличается от печати любой другой полиграфической продукции, однако тут есть свои небольшие нюансы – это зависит от количества экземпляров и требования к качеству изделий.

В типографии печать осуществляется двумя способами: цифровая и офсетная. При помощи цифровой печати печатают единичные экземпляры и в довольно сжатые сроки, такой способ считается очень быстрым и его преимущество в том, что можно заранее увидеть выпускаемый экземпляр в черновой варианте и, если возникла необходимость – внести изменения и скорректировать весь заказ.

Для более дешевого варианта и в довольно больших тиражах подойдет офсетная печать на бумаге разной плотности. Каталоги могут как в черно-белом, так и в цветном варианте. Цветные каталоги имеют яркий, презентабельный вид.

В типографии можно заказать каталоги любой сложности, используя дизайнерскую бумагу, глянцевую ламинацию, разных видов тиснение. Такой каталог всегда будет красивым и запоминающимся.

После того как будут напечатаны листы, их необходимо собрать – на пружину, скобу или проклеить листы. Для сборки на скобу обычно подходят каталоги с небольшим количеством печатных листов; более объемные, по желанию клиента, собираются на пружину или склеиваются.

На последнем этапе работы изготавливается обложка, для которой используется мелованная бумага с матовым или глянцевым покрытием – на выбор заказчика. Здесь применяется ламинирование, лакировка, тиснение.

И, что немаловажно, на всех этапах производства печати исключается возможность брака.

Готовый заказ сотрудники компании в пределах города Москва доставляют сами.

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