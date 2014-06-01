Выбираем воздушные шарики

Для большинства из нас при упоминании воздушных шаров в воображении возникают времена детства, когда подобные изделия были одной из главных примет любого праздника. Сегодня же сфера применения воздушных шариков вышла далеко за рамки детского возраста и их уже можно увидеть на самых разных мероприятиях, главными участниками которых выступают взрослые люди.

Широчайший выбор самых разных воздушных шаров предлагает своим покупателям популярная компания «Дом шаров», каталог которой доступен для ознакомления по ссылке https://dom-sharov.ru.

Что украшают шарами

Сегодня воздушные шары изрядно расширили сферу своего применения. Их используют для оформления таких торжеств и мероприятий как:

дни рождения;

государственные праздники;

свадьбы;

корпоративные вечеринки;

рекламные акции;

фестивали и пр.

Современные воздушные шарики, в том числе и предлагаемые компанией «День шаров», совершенно безопасны. Их наполняют не взрывоопасным водородом, как в прежние времена, а совершенно инертным газом гелием, который при этом обладает высокой подъёмной силой. Поэтому владельцу изделия нужно внимательно следить за тем, чтобы его шарик от него не улетел. В ассортименте «Дома шаров» можно подобрать изделия самой разной формы и величины, обычные шары из прочной резины и блестящие фольгированные.

Очень интересные возможности предоставляет рекламодателям и организаторам мероприятий печать различных изображений и текстов на воздушных шариках. Это очень эффективный рекламный носитель, доступный для обозрения весьма широкой целевой аудитории. А на частных мероприятиях с помощью такой печати можно дополнительно приятно удивить юбиляра или новобрачного.

Компания «Дом шаров» имеет большой опыт печати на воздушных шариках и полный набор необходимого для оказания такой услуги оборудования. Талантливые дизайнеры фирмы всегда готовы помочь заказчику и создать для него эскиз желаемого изображения.

Расценки в компании имеют вполне демократичный характер, заказы здесь по карману самым широким кругам пользовательской аудитории.

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