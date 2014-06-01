Мезотерапия лица – сохранение молодости

Косметологи много работают над усовершенствованием омолаживающих процедур в последнее время. Это им удаётся благодаря появлению новых открытий и своей кропотливой долгой работе. Результаты их труда не остаются незамеченными. Проводимая в салонах мезотерапия лица, получила признание и одобрение от своих клиентов и с успехом применяется как в виде экспресс услуги, так и длительном восстановлении уходящей молодости.

Омолаживающая разновидность процедуры сегодня самая востребованная. Её грамотно подобранный коктейль заставляет организм самому вырабатывать эластин и коллаген, которые дают коже лифтинговый эффект.

Несколько полученных сеансов процедуры способны преобразить вашу кожу до неузнаваемости. В результате она станет подтянутой, без морщин, с цветущим видом. Не об этом ли сегодня мечтают наши женщины?

Такого великолепного результата можно добиться методом инъекционного ввода активных лекарственных компонентов под кожу или во внутренний её слой. Индивидуально подобранный для каждого клиента состав коктейля наилучше может решить имеющуюся проблему.

При помощи очень тонких маленьких стерильных иголочек инъекции вводятся необходимые для лечения вещества. В зависимости от пожеланий клиента исправить ту или иную проблему, зависит длительность сеанса (от 15 до 20 минут) и необходимое количество курсов процедур (от 3 до 8 посещений). Для достижения эффекта лифтинга придётся принять максимальное количество сеансов, а для устранения морщинок возле глаз будет достаточно трёх—четырёх.

Если у пациента заниженный порог болевой чувствительности, ощущения блокируют введением антисептиков.

Безинъекционная мезотерапия

Мезотерапия без применения инъекций работает несколько иначе. Воздействие специальным магнитным аппаратом, ионной, лазерной или криогенной лампой приводят к глубокому проникновению в ткани нанесённого на поверхность кожи лечебного коктейля. Для такой процедуры используются специальные

Мезотерапия с витамином С

. Длительность проведения сеанса составляет 20—30 минут. На глубине 1—2 мм вещества образуют свои накопительные «базы», откуда происходит равномерное распределение активных веществ по коже. Курс составляет 6—10 процедур с интервалом от 4 до 7 дней.

Аскорбиновая кислота играет немаловажную роль в состоянии кожных покровов. Она поддерживает работу иммунной системы, защищает от проникновения инфекций и преждевременного увядания кожи. Так же его присутствие стимулирует активность в выработке коллагена и улучшение тургора.

Витамин С вводится только после глубокой чистки лица и отшелушивании омертвевших клеток. Витамин имеет свойство осветлять кожу, выравнивать цвет, борется с тёмными веснушками и пигментными пятнами.

Гомеопатическая мезотерапия

Применение гомеопатических коктейлей самый гиппоаллергенный способ. В состав входят гомеопатические ингредиенты и часто совмещаются с акупунктурой. При этом препараты вводятся как в проблемные области, так и вокруг них.

Состав смесей отличается в зависимости от имеющейся проблемы. Для омоложения кожи в состав входят заменители коллагена и гиалуроновой кислоты, внутриклеточные витамины и ферменты. Для подтяжки применяют препараты на основе плаценты и кожи. Минимальные дозы стрептококков в препарате дают возможность победить аллергию. Гомеопатическая процедура борется не только с конкретным дефектом: в отличие от других видов процедур она стимулирует весь организм, добиваясь общего оздоровления задействованными в работу всеми его ресурсами. Иными словами можно сказать, что гомеопатическая процедура заставляет организм вести борьбу самостоятельно.

В зависимости от характера и тяжести проблемы курс лечения будет составлять от 5 до 10 процедур. После принятия 3-х или 4-х сеансов вы заметите первые улучшения.

Мезотерапия в домашних условиях

Реальное проведение мезотерапии в домашней обстановке вовсе не подразумевает введение коктейлей с помощью инъекций. Чтобы обойти дорогостоящую услугу в салоне и сделать солидную экономию личного времени и нервов, вам необходимо будет приобрести мезороллер (или мезовалик) для самостоятельного проведения процедуры. Он представляет собой усеянный мелкими от 0,2 мм иголками из хирургической стали и, во избежание занесения под кожу инфекции, покрытыми серебряным или золотым напылением. На конце имеется ручка.

Для своей безопасности вам необходимо предварительно посоветоваться с грамотным специалистом, чтобы подобрать оптимальный состав для коктейля, наиболее подходящий для решения проблемы (будь это проблема акне, восстановление цвета или эластичности кожи, появившиеся морщины и др.).

Перед началом проведения процедуры необходимо очистить лицо от всех загрязнений и остатков косметики, а затем обработать кожу антисептиком. Мезороллер так же следует продезинфицировать перекисью водорода или спиртом.

Перед самым началом сеанса на очищенную и обеззараженную кожу лица наносится коктейль из препаратов, после чего проводить аппаратом по коже в соответствии с расположением массажных линий.

Каждое движение повторять 10—12 раз. Первичная процедура займёт не более 10 минут. По мере вашего привыкания следующие сеансы можно растянуть до 15 минут. Если ощущается боль, допускается обработка кожи анестетиком.

Иголки мезороллера прокалывают кожу на меньшую глубину, чем при инъекциях. Тем не менее, препараты достают до нужного уровня и обеспечивают коже должный эффект. Между процедурами делайте 1—2 дня перерыва.

После каждого пользования аппаратом обязательно обрабатывайте его перекисью водорода или спиртом и храните до следующего применения в чистом месте.

Возможные допустимые последствия

После проведения мезотерапии возможно кратковременное появление покраснения, отёчности и маленьких синяков. Если процедура была проведена грамотно и с правильно подобранными препаратами, волноваться не стоит.

Чтобы не допустить редких случаев проявления аллергической реакции (от крапивницы до отёка Квинке), необходимо сделать тест в область предплечья. Если на месте введённой малой дозы коктейля не будет покраснения, процедуру можно проводить.

Если процедура была проведена непрофессионально, возможны появления гематом, проявление гиперпигментации, получение травм нервов и сосудов.

Если аппарат был плохо продезинфицирован, возможен риск занесения инфекции. Для тех кто делает эти процедуры в салонах, советуем тщательно выбирать салоны, имеющие хорошую репутацию и отзывы о работе.

Противопоказания для принятия мезотерапии

Инъекционную мезотерапию разрешается проводить не всем желающим. В таком случае о получении процедур можно будет подумать, если заболевание будет полностью излечено.

наличие гепатита;

венерические заболевания;

заболевания крови, плохая свёртываемость;

сахарный диабет;

онкологическое заболевание;

опухоли различного происхождения;

аллергия;

период беременности и кормление грудью;

травмы и заболевания кожи;

нефропатия и хроническая почечная недостаточность;

патология кровеносных сосудов;

болезни сердца;

желчекаменная болезнь;

период ПМС, менструальный и постменструальный периоды.



























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