Фотоэпиляция - применяемое оборудование и этапы процедуры

Процедура фотоэпиляции направлена на удаление нежелательных волос с различных участков тела. Это достаточно эффективная и результативная процедура, которая способна избавить хоть и не навсегда, но на очень длительное время от нежелательных волос на теле. В особенности эта процедура подходит для деликатных зон.

В ходе проведения этой процедуры целостность кожного покрова не нарушается. Ожоги также исключены.

Самые новые технологии и инновационные компьютерные программы позволяют настроить аппарат фотоэпилятор с полным учетом всех индивидуальных особенностей каждого отдельного клиента.

Фотоэпиляция избирательно действует на проблемные места, и при этом оставляя в полной безопасности иные участки на теле. В ходе процедуры с использованием

разрушается луковица волоса до самого своего основания. И вне зависимости от того, На какую глубину она залегает.

Подготовительные этапы к процедуре фотоэпиляции

На предварительной консультации врач-косметолог тщательно осматривает кожу, определяет её тип и цвет волос. После этого врачом исключаются все противопоказания к этой процедуре. После исключения всех противопоказаний врач индивидуально подбирает специальные фильтра, которые определяют длину световой волны. Это позволяет достичь самой максимальной эффективности от процедуры фотоэпиляции на каждом конкретном взятом участке тела. И при всём этом фотоэпиляция подходит для любого типа кожи и волос.

Фотоэпиляция это незаменимая процедура, для тех людей, которые имеют низкий болевой порог, поскольку никакой болезненности в ходе своего проведения она не предоставляет.

Перед сеансом фотоэпиляции врач-косметолог на проблемный участок наносит специальный охлаждающий крем. После этого включается аппарат

, который посредством световых импульсов действует на нежелательные волосы, разрушая при этом фолликул и луковица волоса. Воздействие на кожу происходит посредством специального манипулятора с наконечником, который выполнен из горного хрусталя.

Процедура фотоэпиляции выполняется бесконтактным методом, вследствие чего инфицирование кожи полностью исключено. Как было сказано выше, процедура практически безболезненна, но некоторые пациенты могут отмечать небольшое покалывание.

Процедура фотоэпиляции проходит быстро:

1. Для области бикини и подмышек потребуется всего лишь 10-15 минут.

2. Ноги и руки обрабатываются в течение 30-40 минут.

После проведения процедуры на обработанную кожу наносится смягчающий крем либо аэрозоль.

После фотоэпиляции может появиться небольшое покраснение на коже, которое в течении 24-х часов полностью пройдёт.

Перед сеансами фотоэпиляции нельзя в течение 3-4 недель загорать. Для того чтобы достигнуть эффективного результата нужно пройти курс, который состоит из 4-6 процедур. Каждая процедура проводится один раз в 3-4 недели.

В течение 2-3 недель нужно обработанный участок кожи защищать от попадания прямых солнечных лучей.

В течение недели нужно ограничить поход в баню, бассейн и сауну.

Абсолютные противопоказания к проведению фотоэпиляции

1. Хронические и острые болезни кожи - экзема, псориаз.

2. Сахарный диабет.

3. Пораженные кровеносные сосуды в месте предполагаемого воздействия.

4. Варикоз.

5. Гипертония.

6. Ишемическое заболевание сердца.

7. Онкология.

У 98% пациентов после в проведения фотоэпиляции наблюдается полное удаление волос и дальнейшее отсутствие их роста. В ходе проведения фотоэпиляции волосы истончаются, что приводит к дальнейшей их гибели.





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