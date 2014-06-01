Вакуумные массажеры

Область применения вакуумных массажеров довольно обширная. Это изобретение приобрело большой благодарный контингент женщин, которые не устают следить за своим внешним видом. Аппараты являются не только ярыми борцами за красоту тела, но и за здоровье организма.

В прошлом времени не было такой семьи, у которой в аптечке не стояли бы медицинские стеклянные банки.

Но применение их не всегда оставалось «незамеченным»: по неопытности можно было и ожог нанести.

Сейчас это уже неоднократно модернизированные аппараты, применяемые для снятия усталости и стрессов, при лечении бронхитов, пневмонии и других заболеваниях дыхательных путей, а также для лечения неврологического характера.

Косметология нашла применение аппарату для улучшения лимфодренажного эффекта, избавления от детоксикации, для борьбы с отёками, целлюлитом и его жировыми отложениями, а также для подтяжки груди, лица и коррекции всей фигуры в целом.





можно пользоваться везде, где позволяет обстановка и есть в наличии источник питания. Они разделяются на два вида: профессиональные и для общего пользования.

Салоны красоты работают аппаратами с большими функциональными возможностями. Они дополнительно снабжаются микротоками, ультразвуковым скрабером, алмазной шлифовкой кожи, ультразвуковым фонофорезом и другими необходимыми в работе опциями.

Приборы для домашних условий довольно просты в применении и имеют разное количество функций.

Самая простая модель имеет удобный дизайнерский корпус с подсоединяемым шлангом и устанавливаемой на другом конце массажной банкой. Освоить работу на нём очень легко даже начинающему. От пользователя требуются только знания о физиологии и строении человеческого тела. Работа аппарата заключается в создании вакуума в банке методом всасывания воздуха. Работать можно в двух вариантах: первый – когда банки устанавливают на одно место без передвижения, при втором банку передвигают в разные стороны плавными скользящими движениями.

Имеющий две и больше функций, аппарат снабжается манометором, который регулирует мощность вакуума и силу всасывания кожи.

Аппарат имеет импульсный и постоянный режимы работы. При импульсном происходит переменная работа вакуума: он с определённой частотой всасывает и отпускает кожу.

КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Гарантия, качество, долговечность и цена являются основными требованиями покупателя.

При желании купить

на Украине, вы встретитесь с большим разнообразием предлагаемых аппаратов итальянского, польского, российского, украинского и китайского производства.

В этом богатом списке украинские модели самые доступные по цене, но не уступающие в надёжности и простоте применения своим зарубежным аналогам. Переносная, лёгкая модель МВТ-01, которую выпускают в городе Киев, в ценовом эквиваленте вполне доступна для всех категорий пользователей. За время своего пребывания на рынке продаж, она всегда пользуется интересом и спросом у покупателей.

Второе место по доступной стоимости уверенно занимает продукция из Китая. Цена колеблется между двумя и тремя тысячами гривен. С его ассортиментом, сертификатами качества

и производством всегда можно ознакомиться на сайте компании-производителя. Сегодня эти модели самые популярные и покупаемые.

Ценящие свою марку Интернет - магазины поддерживают сотрудничество только с надёжными и проверенными предприятиями-изготовителями. У них работают грамотные и с опытом менеджеры и инженеры. Они хорошо разбираются в товаре, предоставляют исчерпывающую информацию о продукции, её гарантийном и сервисном обслуживании. Перед отправкой покупателям в разные уголки страны и за рубеж, аппарат обязательно проходит проверку. Это залог получать благодарность от клиентов и вести удачную торговлю.

Чтобы попасть товару к покупателю, он проходит от изготовления до прилавка магазина длинный путь. Вначале заключается контракт на поставку с проверенным поставщиком. После доставки оговоренной партии, на Украине она проходит сертификацию, прорабатывается методика применения и прилагаемая инструкция.

Для удовлетворения запросов всех покупателей предлагается большой ассортимент массажеров, отличающихся своим видом, размером и комплектующимися банками. Так в продаже появились в современном дизайне, эстетичные и замечательные аппараты серии NOVA от поставщика Newface Beauty Instrument Technoloqy Co. Они зарекомендовали себя как компактные, надёжные, с большим набором массажных банок для различных массажей. На нашем рынке находятся уже несколько лет.

Компактная и простая в применении модель с высокой мощностью Nova Everplus, выпускаемая компанией EVERPLUS INDUSTRIAL LIMITED, также заняла высокое место среди других известных массажных аппаратов. Работает в двух режимах, поставляется со шлангом и отличным комплектом массажных банок.

Его можно использовать для выездов, домашнего массажа и работы в салонах.

Многие качественные модели продаются ежегодно в большом количестве, спрос на них меньшим не становится, не смотря на уровень жизни. К таким крепко присоединился вакуумный массажёр модели IМ-818 (IМ-818А). Его всеми известный бренд YIMEI Beauty Limited занимается косметологическим оборудованием и является одним из самых продаваемых по всему миру. На украинском рынке его товар известен уже более десятка лет и зарекомендовал себя своей простотой, надёжностью, доступной ценой и качеством.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.