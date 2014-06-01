Косметологические тележки - первые помощники для мастеров косметологов

Разнообразные косметологические тележки являются реальными помощниками для мастеров косметологов, мастеров по проведению маникюра и педикюра. Благодаря наличию такой тележки можно у тебя под рукой держать все нужные и важные инструменты, которые могут потребоваться при выполнении этой либо другой процедуры. Это очень удобно, так как все инструменты будут под рукой, и вам не придется вставать с рабочего места во время проведения процедуры и бежать за нужным инструментом.

Косметологические тележки на данный момент времени бывают разнообразной модификации:

С наличием выдвигающихся ящиков. С присутствующими выступами. Тележки, которые имеют ступеньки. А также косметологические кушетки, которые закрываются на ключ.

На косметологической кушетки вы сможете установить лампу лупу, которая является нужным аксессуаром в процессе работе мастера косметолога.

Высокого качества

состоит из 3-х либо 4-х отделений. Она имеет огромное количество палочек для размещения на них нужных инструментов и косметики, обязательно оснащена колесиками для дальнейшего свободного перемещения по кабинету. Масса косметологических тележек, которые представленны на нашем современном рынке имеют привлекательный внешний вид. К примеру косметологическая тележка, которая выполнена из оргстекла с элементами хрома способна выделить ваш косметологический кабинет и будет смотреться современно и стильно.

Если разобраться в подробностях, то косметологическая тележка является многоярусной полкой, на которой размещаются разнообразные приборы, инструменты и устройства. Все косметологические тележки, которые представлены на сегодняшний день в продаже отличаются по своим габаритам, материалам, из которого они изготавливаются, внешним видом, цвету, виду самой основы, количеству палочек, а также наличия дополнительных опций.



Подбирается косметологическая тележка исходя из размера вашего помещения, а также тех процедур, которые вы будете оказывать всем своим клиентам. К примеру, если размер вашего помещения позволяет, то косметологическая большая тележка сможет на себе разместить огромное количество инструментов и средств, что будет очень удобно для мастера косметолога. Если же наоборот, ваше косметологическое помещении очень маленькое, то ваш выбор должен пасть на компактную косметологическую тележку, которая будет смотреться очень аккуратно и быть очень лёгкой в своём перемещении.

Какой выбрать дизайн косметологической тележки зависит от ваших персональных предпочтений. Самое основное это выбрать такую тележку, чтобы она и по размерам и по цвету гармонировала с вашим косметологическим кабинетом. Самым предпочтительным материалом для изготовления косметологической кушетки является оргстекло, которое от других материалов отличается повышенной прочностью, аккуратным и красивым внешним видом, возможностью легко очищаться от разнообразных загрязнений, устойчивостью к механическому действию. А также оргстекло сочетается идеально с иными материалами.

Металлические косметологические тележки выглядят наиболее массивно, но при этом они очень выносливые, вследствие чего на них можно поставить любые косметологические аппараты.

Косметологические тележки, которые изготовлены из обыкновенного стекла в сочетании с нержавеющей сталью имеют великолепный внешний вид, но при всём этом они не очень прочные.

Если при покупке косметологической тележки вы ограниченны в финансовых средствах, то самым лучшим вариантом для вас станут изделия из пластика. Конечно, такие изделия не очень-то и долговечные, но при этом они крайне удобны в дальнейшей эксплуатации, посредством того, что имеют очень легкий вес.



Также

должны быть очень устойчивы к регулярной дезинфекции и очистке. Тележка может в себя включать 2, 3, а то и 4 полочки. И при всём этом данные полочки могут быть как открытыми, так и выполнены в виде ящиков. Открытого типа полочки само больше подходят для того чтобы на них разместить предметы, какие очень часто применяютсяв ходе оказания той либо иной процедуры. В закрытые ящики можно положить те косметологические инструменты, какие требуют особенного формата хранения.

Косметологические тележки любой формы, модификации и веса можно приобрести в нашем интернет-магазине. Все предлагаемые нами тележки имеют нужную документацию, сертификаты качества и гарантию до 2-х лет.







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