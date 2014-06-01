Косметологические тележки - первые помощники для мастеров косметологов

Разнообразные косметологические тележки являются реальными помощниками для мастеров косметологов, мастеров по проведению маникюра и педикюра. Благодаря наличию такой тележки можно у тебя под рукой держать все нужные и важные инструменты, которые могут потребоваться при выполнении этой либо другой процедуры. Это очень удобно, так как все инструменты будут под рукой, и вам не придется вставать с рабочего места во время проведения процедуры и бежать за нужным инструментом.
Косметологические тележки на данный момент времени бывают разнообразной модификации:
С наличием выдвигающихся ящиков.
С присутствующими выступами.
Тележки, которые имеют ступеньки.
А также косметологические кушетки, которые закрываются на ключ.
На косметологической кушетки вы сможете установить лампу лупу, которая является нужным аксессуаром в процессе работе мастера косметолога.
Высокого качества
Если разобраться в подробностях, то косметологическая тележка является многоярусной полкой, на которой размещаются разнообразные приборы, инструменты и устройства. Все косметологические тележки, которые представлены на сегодняшний день в продаже отличаются по своим габаритам, материалам, из которого они изготавливаются, внешним видом, цвету, виду самой основы, количеству палочек, а также наличия дополнительных опций.
Подбирается косметологическая тележка исходя из размера вашего помещения, а также тех процедур, которые вы будете оказывать всем своим клиентам. К примеру, если размер вашего помещения позволяет, то косметологическая большая тележка сможет на себе разместить огромное количество инструментов и средств, что будет очень удобно для мастера косметолога. Если же наоборот, ваше косметологическое помещении очень маленькое, то ваш выбор должен пасть на компактную косметологическую тележку, которая будет смотреться очень аккуратно и быть очень лёгкой в своём перемещении.
Какой выбрать дизайн косметологической тележки зависит от ваших персональных предпочтений. Самое основное это выбрать такую тележку, чтобы она и по размерам и по цвету гармонировала с вашим косметологическим кабинетом. Самым предпочтительным материалом для изготовления косметологической кушетки является оргстекло, которое от других материалов отличается повышенной прочностью, аккуратным и красивым внешним видом, возможностью легко очищаться от разнообразных загрязнений, устойчивостью к механическому действию. А также оргстекло сочетается идеально с иными материалами.
Металлические косметологические тележки выглядят наиболее массивно, но при этом они очень выносливые, вследствие чего на них можно поставить любые косметологические аппараты.
Косметологические тележки, которые изготовлены из обыкновенного стекла в сочетании с нержавеющей сталью имеют великолепный внешний вид, но при всём этом они не очень прочные.
Если при покупке косметологической тележки вы ограниченны в финансовых средствах, то самым лучшим вариантом для вас станут изделия из пластика. Конечно, такие изделия не очень-то и долговечные, но при этом они крайне удобны в дальнейшей эксплуатации, посредством того, что имеют очень легкий вес.
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Косметологические тележки любой формы, модификации и веса можно приобрести в нашем интернет-магазине. Все предлагаемые нами тележки имеют нужную документацию, сертификаты качества и гарантию до 2-х лет.