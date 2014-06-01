Депиляция воском - лучшее и недорогое решение избавления от нежелательных волос

Депиляция воском подразумевает под собой удаление нежелательных волос посредством специально нагретой восковой смеси, которая путем нанесения на кожу удаляется посредством специальных депилляционных полосок.
Проведение восковой депиляции осуществляется с помощью как тёплого, так горячего и холодного воска. Если депиляция выполняется с помощью горячего воска, то этот воск в специальной емкости, то есть
На сегодняшний день специалисты рекомендуют обратить внимание на воск торговой марки Depilflax, который отлично справляется с нежелательными волосами в деликатных местах, а также на различных участках тела.
Абсолютно все женщины хотят выгоды привлекательно и красиво, и для этого они стараются, чтобы их кожа была гладкой. В особенности это касается ног. Вследствие чего огромное количество из нас сталкиваются с проблемой выбора самого походящего метода для удаления нежелательных волос с области ног. Конечно же, процедура восковая депиляция в значительной мере болезненная, нежели процесс бритья, однако процедура удаление волос воском торговой марки Depilflax, который и ко всему прочему содержит разнообразные минеральные вещества, которые при нагревании помогают удалить и волосяные фолликулы, гарантирует полное удаление волоса с корнем.
Есть ли у вас низкий болевой порог, то перед проведением восковой депиляции специалисты создали специальный охлаждающий гель Depilflax, содержащий в себе ментол, которые оказывает охлаждающий эффект на кожу, понижая при этом чувствительность как во время процедуры восковой депиляции, так и после неё. Гель перед процедурой депиляции увлажняет волос, делает его более гибким, что в дальнейшем способствует очень легкому удалению и понижению болезненного состояния во время процедуры.
К положительной стороне восковой депиляции относится частота. Как правило, данная процедура повторяется не чаще чем один раз в месяц, и при этом по времени занимает примерно один час. После проведения восковой депиляции волосы очень медленно растут, так как в ходе проведения они удаляются вместе с корнем.
Перед процедурой восковой депиляции на кожу наносится подготовительный специальный лосьон. Затем воск разогревается до необходимой температуры и наносится равномерно на кожу. После того как воск равномерно нанесён на кожу на него прикладывают специальные полосочки для депиляции. Уже расплавленный воск способен проникнуть в фолликул волоса, охватить волос и как бы застыть вместе с ним, после этого воск удаляется вместе с волосом, который к нему прилип. Как уже было сказано волос удаляется с корнем и с фолликулом, вследствие чего кожа становится более гладкой, чем после процедуры бритья либо применения депиляционных химических средств.
Кроме волос вместе с воском удаляются также мертвые клетки кожи, что и делает кожу бархатистой и гладкой. После депиляции воском волосы в течение 3-6 недель отрастают. Вследствие чего периодичность повторения процедур составляет не чаще чем один раз в месяц.
Восковая депиляция может использоваться для того чтобы удалить волосы на абсолютно любом участке тела: у бровей, над губой, в зоне бикини, в зоне подмышек, на ногах, на руках, животе и других участках тела.
К несомненным плюсам восковой депиляции относятся:
1. Волосы отрастают в течение 3-8 недели.
2. Отрастающие волосы становятся очень тонкие и мягкие.
3. После проведения восковой депиляции количество волос уменьшается. Когда нежелательные волосы удаляются посредством депиляционного крема либо сбритые обыкновенной бритвой, то процесс удаления происходит только лишь на поверхности волоса и кожи, вследствие чего на поверхности кожи появляется щетина.
К минусам восковой депиляция относятся:
1. Кратковременное болезненное ощущение.
2. Навсегда избавиться от нежелательных волос после восковой депиляции нельзя.