Покупаем коттедж в Ясенево

Каждый человек в глубине души мечтает сбежать от городской суеты и переехать загород в живописный поселок, в котором можно насладиться природой и тишиной. Конечно, раньше такие мысли были практически невыполнимыми, так как мало кто задумывался о таком масштабном переезде, да еще и за территорию города. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и загородные дома стали пользовать колоссальной популярностью, поэтому многие строительные компании стали стремиться к получению тендеров на постройку жилых секторов в самых живописных местах страны.

Одним из таких популярных мест для постройки будущего дома или покупки уже готового сооружения, является поселок Ясенево в Краснодарском крае. Разумеется, каждый знает о прелестях этой области и поэтому такой ажиотаж вполне объясним. Большинство людей, которые уже задумались о переезде, выбирают именно участки в Краснодаре Ясенево, потому что свежий воздух и природа не могут не манить туда людей.

Особенности коттеджного поселка

Коттеджи поселка Ясенево находится в максимальной близости от города Краснодар и располагаются на более чем 33 га территории. Это прекрасное расположение для тех, кто хочет оставаться в дали от бесконечных пробок, но все же не терять комфорт предоставляемым большим городом. Благоустройство территории продуманно для мельчайших подробностей, чтобы обеспечить удобство семьи в загородной жизни. В поселке продумана вся необходимая для жизни инфраструктура, в том числе: сады, школы, магазины и многое другое. Все эти объекты и необходимые сервисы, расположены, в примыкающем к этому поселку, п. Березовый.

К каждому дому в Ясенево подведено центральное газоснабжение, а бесперебойное электроснабжение обеспечивается собственной подстанцией. Вся коттеджная территория находится под круглосуточной охраной, а на выезде/въезде расположено КПП со шлагбаумом. У всех участков присутствует собственное индивидуальное водоснабжение с септиком под канализационные отходы. Все дороги и тротуары на территории поселка асфальтированы и максимально освещены.

Для того, чтобы оставить заявку на приобретение участка, необходимо посетить сайт http://www.jasenevo.com, а что бы получить подробную информацию, необходимо воспользоваться средством обратной связи.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.