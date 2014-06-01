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      • Заказываем пакеты с логотипом

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:58
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      Пакеты с логотипом компании должны быть качественными, стильными и оригинальными, ведь только в этом случае появляется возможность рассчитывать на успешное привлечение представителей целевой аудитории, активное взаимодействие. К тому же такие пакеты идеально подходят в качестве упаковки для подарков или товаров. Продуманный дизайн, высокое качество становятся своеобразными гарантами достижения желаемого успеха.

      Особенности современных пакетов с логотипами

      Предприниматели отмечают, что обычно цена пакетов с логотипом гарантирует целесообразность финансовых вложений. Основная задача – это заранее продумать дизайн пакетов и обратиться в специализированную компанию для их последующего заказа.

      Область применения подобных пакетов удивляет своим разнообразием. Они используются бутиками и магазинами. Также они становятся актуальными для промоакций, конференций и презентацией. В бумажные пакеты обычно упаковывают бутылки, легкую по весу продукцию (например, каталоги, образцы товаров, косметику и парфюмерию). Планируя их дальнейшее применение, можно заказать малый или большой тираж, ориентируясь на личные существующие потребности.

      Какие пакеты пользуются популярностью

      В наши дни пакеты с логотипами создают по разным технологиям, но они всегда радуют высоким уровнем качества.

      1. Ламинированная мелованная бумага. В этом случае для создания пакетов используется тонкий слой высококачественного ламината и производится офсетная печать.
      2. Для создания красивых и прочных пакетов актуальными становятся эфалин и катлин, так как они проявляют повышенную устойчивость к влаге.
      3. Современные технологии позволяют создавать качественные картонные пакеты.
      4. Крафт-бумага – это особенный материал, соответствующий действующим экологическим нормам и завоевывающий особенный уровень популярности. Обычно для печати используют метод шелкографии.
      5. Дизайнерская бумага также успешно используется для создания пакетов. В этом случае гарантируется красивый оригинальный вид, подчеркивающий особенности создания современных бумажных пакетов.

      Выбирая бумажные пакеты с логотипами, желательно ориентироваться на их красивый дизайн в корпоративном стиле и высокое качество.

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