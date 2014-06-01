Что предлагает «Орион»?

Данная компания занимается изготовлением тары с использованием коричневого стекла. Продукция поставляется в разные регионы РФ. Стекольный завод может похвастаться немалым опытом в том, что касается создания товаров из стекла. Последние могут иметь самое разное назначение.

Специалистам по плечу изготовление не менее двух десятков видов тары с использованием коричневого стекла. Завод регулярно выпускает бутылки для самых разных химических жидкостей и молочных продуктов, для минеральной воды и газировки. С ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте https://steklotar.ru.

В случае необходимости специалисты создадут эксклюзивную продукцию, которая на 100% отвечает всем требованиям клиента. Минимальный объем партии составляет 300 тыс. шт., иные компании берутся за работу, если этот показатель составляет 1 млн ед.

Стеклянная емкость для соков

Такие вкусные напитки зачастую разливаются по бутылкам. Неплохим вариантом станет продукция КПН-2-250-orangina. Среди ее особенностей обратим внимание на необычную форму (продукция похожа на грушу). Стеклянная поверхность покрывается фактурным орнаментом, вот почему сосуд очень похож на фрукт. Напитки и соки, которые разливаются по таким бутылкам, выделяются среди прочих.

При изготовлении стеклотары специалисты делают выбор в пользу максимально прозрачного стекла. Это позволяет передать всю яркость напитка. Зачастую в такие бутылки разливают соки, но неплохо будут смотреться кулинарные заправки, а также растительные масла, имеющие высокую цену.

Утолить жажду поможет и подходящий объем – четверть литра. Подобное значение удобно, ведь позволяет каждому покупателю утолить жажду. Размер продукции небольшой, следовательно, носить бутылку с собой будет очень удобно.

Данная стеклотара может быть на 100% адаптирована под конкретный бренд. На поверхности может размещаться логотип, а также название конкретного напитка. Поставка изделий возможна в любую точку РФ. В случае необходимости специалисты быстро изготовят тару из стекла в том объеме, который необходим клиенту.

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