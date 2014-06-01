Когда нужно подать иск

Не каждый из нас разбирается в области права, однако жизнь порой заставляет нас с ней столкнуться. Например, когда нужно исковое заявление о порче имущества. Далеко не каждый знает, как его правильно составить, вот почему мы предпочитаем попросить помощи у специалистов.

К сожалению, в РФ очень распространенным является воровство. Полиция получает соответствующие заявления буквально каждый день! В магазинах пропадают разные товары, например, телефоны, одежда и даже машины. Согласно 15-й статье ГК РФ потерпевшие могут рассчитывать на то, что им возместят ущерб, который был причинен.

Кто же ответчик?

Потерпевший, который хочет предъявить иск, должен знать, кто же стал вором. Определить виновного удается, когда рассматривается уголовное дело. Необходимо написать заявление и отправиться с ним в ОМВД. Заводится дело, в рамках разбирательства удается определить, кто виноват в краже. И лишь затем вы подаете гражданский иск, согласно которому можете рассчитывать на компенсацию.

Случается так, что в воровстве уличают граждан, не достигших 18 лет. В таком случае возмещать ущерб будут родители. Когда подростку исполняется 14 лет, он уже сам возмещает вред. Если же денег на это у него нет, то ответственность ложиться опять-таки на родителей. Кража может быть совершена человеком, которого признали недееспособным. В подобных ситуациях все компенсирует опекун.

Особенности иска

Защита прав пострадавшего возможна при составлении иска, в котором гражданин просит возместить ущерб. Этот документ обязательно должен попасть в суд. Оформление свободное, однако есть некоторые требования.

Существуют разделы, которые обязательны для подобных исков. Например, в шапке указывается название суда и его адрес. Обязательно сообщается информация о том, кто является ответчиком, а кто истцом. Потерпевший должен указать, на какую сумму он рассчитывает.

Всегда указывайте название документа. Что касается описательной части, то здесь приводится список всего, что было украдено. Не забудьте указать стоимость каждого товара. Для подтверждения каждой суммы используйте чеки.

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