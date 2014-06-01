Знакомимся с дренажными насосами

В большинстве случаев дома, которые находятся за городом, выделяются автономным водоснабжением. Речь может идти о водоемах или бассейнах, о скважинах. Обслуживание невозможно без такого оборудования, как дренажный насос для грязной воды. Заказать его без особых проблем можно на сайте. Покупка очищает воду, а также отводит ее от фундамента.

Особенности насосов

Автоматический насос, откачивающий воду, позволяет решать различные задачи. Например, благодаря такому оборудованию можно откачать очень загрязненную воду, заняться ее перекачкой. Да и с орошением проблем не возникнет. Вот почему у любого владельца загородного дома должно быть такое устройство.

Как не ошибиться с выбором? Для этого стоит ознакомиться с конструкцией, а также с принципом работы. И не забывайте об индивидуальных особенностях участка. Давайте рассмотрим покупку в упрощенном виде. У нее обязательно есть электродвигатель, благодаря которому активируется насос.

Еще один важный элемент – это вал с крыльчаткой. Данный элемент находится на двигателе либо же является отдельным составляющим. Благодаря валу происходит циркуляция жидкости в агрегате. Не будем забывать об узле с заборным патрубком. У такого компонента есть отверстия, благодаря которым жидкость и оказывается в устройстве.

Что можно сказать о корпусе? Зачастую в процессе его изготовления применяется сталь либо же пластик. Вот почему насосом удобно пользоваться. Покупатели обращают внимание еще и на мобильность.

Важным элементом является и поплавковый выключатель. Благодаря поплавку установка включается/выключается. Благодаря такой особенности всегда можно держат под контролем уровень воды.

Принцип работы

Насос, который вы приобрели, необходимо подключить к электросети. Когда система запущена, начинает работу электродвигатель, а также вал с крыльчаткой. За счет крутящихся лопастей разрежается воздух, вот почему происходит снижение давления в камере.

Жидкость оказывается внутри, направляется к отверстию, после проходит через трубу либо же через шланг. Минимальный диаметр последнего – 2,5 см. Грязная жидкость оказывается в отстойнике.

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