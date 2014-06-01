Комплекс «Галактика»- лучшее жилье в Краснодаре

Комплекс «Галактика» по проекту представляет собой 4 высотных здания и строительство ведется в соответствии монолитно-кирпичной технологии. Проект подразумевает подземный паркинг и помещения коммерческого назначения. В верхней части цоколя будет находиться тротуар и наземный пешеходный проход. Квартиры комплекса «Галактика» достанутся владельцам уже с предчистовой отделкой, готовой разводкой для электричества, застекленным балконом и металлической входной дверью. «Московская Строительная Компания», являющаяся в настоящее время застройщиком ЖК «Галактика» – предприятие с огромным опытом, накопленным многолетней деятельностью в сфере строительства по регионам России и в частности в городе Краснодаре. Здесь можно узнать о лучшем жилье в городе краснодар, о сроках возведения и сдачи ЖК «Галактика», инфраструктуре, планировке и о многом другом.

Застройщик имеет полный пакет разрешительной документации и проект создавался в соответствии всех пожеланий потенциальных клиентов. В Краснодаре микрорайон Черемушки появился одним их первых и по праву считается самым удобным для проживания, красивым и комфортным местом в городе. В этом районе проблем с инфраструктурным и экономическим развитием не существует, достаточно много учебных заведений, детских садов, спортивных залов. Карасунский округ города Краснодара, в котором строится ЖК «Галактика», полностью обеспечена развитой инфраструктурой, развлекательными и торговыми центры.

Эксперты считают ЖК “Галактика” интересным проектом, расположенным в популярном и востребованном районе. О застройщике высказываются только положительно. Также дают высокую оценку доступным ценам на квартиры, владельцами которых могут стать студенты и семьи. В проекте есть небольшие студии для студентов по низкой цене. Мнения экспертов сходятся в том, что покупка в этом жилом комплексе жилья безопасна для покупателя.

Достоинства ЖК «Галактика»:

современный оригинальный проект;

предчистовая отделка;

развитая инфраструктура;

благополучный район;

наличие студий и квартир с европланировкой;

озеленение двора;

паркинг.

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