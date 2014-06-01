Выбираем варианты страхования автомобиля

Каждый владелец транспортного средства желает обезопасить его от возможного ущерба, и именно поэтому выбирают страхование. Этот вариант нельзя сказать что дешевый, но на сегодня является самым востребованным, так как это надежный способ защитить свои финансы от непредвиденных расходов. Имея полис можно избавиться от лишних проблем и брести уверенность на дороге. Страховые компании готовы предложить клиентам несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы, поэтому стоит ознакомиться с каждым и выбрать наиболее подходящий.

Компания «Белнефтестрах» готова предложить страхование автомобиля в Минске?, имея огромный опыт и знания в данной сфере. Каждый клиент может рассчитывать на оптимальный подбор подходящего варианта, с наиболее выгодными условиями. Компания имеет безупречную репутацию и более 20 лет стажа работы в данной сфере, располагая знаниями и тонкостями в работе.

Страхование подразделяется на виды, каждый из которых имеет преимущества:

КАСКО – является самым распростаненным вариантом и дорогостоящим видом, ведь этот вариант позволяет предусмотреть множество существующих рисков. Важно заранее обговорить все возможные риски, которые будут входить в программу полиса;

ОСГО – это вариант обязательного страхования, гарантрующий рассмотрение дела в самые сжатые сроки, что гарантирует выплату денежных средств оперативно;

«Зеленая карта» - этот вариант необходим для автовладельцев, которые отправляются за пределы своей страны, и в случае попадания в ДТП, подразумевает выплату ущерба;

Комплексное страхование автомобиля – этот вариант предусматривает страховую защиту при попадании в ДТП по вине самого владельца, т.е. расходы за аварию покроет страхования компания. .

Важность правильного выбора

Каждый автовладелец должен сам для себя решить, какой из предложенных вариантов ему необходим в данный момент. Прежде чем сделать окончательный выбор, стоит учитывать множество вариантов, которые могут произойти на дороге, и какой вариант станет намного выгоднее, подходит именно вам.

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