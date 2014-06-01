Как правильно заточить кант сноуборда?

Зимой любители экстрима могут выбрать себе несколько разных способов для получения адреналина. Одним из самых доступных для массовой аудитории является сноуборд, поскольку купить доску для катания может любой желающий. Но мало просто владеть нею, ведь для качественного и безопасного катания необходимо в обязательном порядке иметь идеально подготовленный инвентарь. Так что периодически возникает необходимость в профессиональном сервисном обслуживании оборудования.

Как и зачем точить кант?

По ссылке http://заточка-канта.москва можно узнать необходимую информацию касательно заточки канта. Проводится данная операция для того, чтобы можно было без проблем срезать снежную поверхность, по которой едет спортсмен. Если кант будет недостаточно острым, то может создаться излишнее сопротивление, которое не позволит полностью контролировать траекторию и скорость движения. А это может быть очень опасным для человека, поскольку в скоростном спуске необходим полный контроль над обстановкой.

Стоимость заточки канта будет составлять от 300 до 800 рублей в зависимости от масштабов операции и состояния борда. Проводить процедуру стоит перед началом сезона, а дальше ее периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и качества трасс, на которых происходит катание. Кант будет затупливаться из-за контакта с твердыми поверхностями, такими как лед или земля. Поэтому стоит стараться выбирать хорошие места, которые достаточно укрыты снегом, чтобы можно было вдоволь накататься и не испортить при этом свой инвентарь.

Следить за состоянием канта не сложно, поскольку визуально видно, когда он нуждается в заточке. Так что стоит просто проверять его после завершения поездки на предмет необходимости очередного обслуживания. Также важно соблюдать правила хранения и транспортировки, чтобы изделие не подвергалось негативному воздействию, которое будет ухудшать его практические качества. В целом даже при регулярном использовании обычно хватает 3-4 заточки канта за сезон. Если же владелец катается редко, то проведенной процедуры в начале зимы хватит до ее окончания.

Заточка канта +7 (499) 755-71-23 http://заточка-канта.москва г. Москва 2-й Нагатинский пр., 6, стр. 2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.