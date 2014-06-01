Электроизмерительные приборы К-С

Основным направлением экономической деятельности группы компаний «К-С» (ksrv.ru) является промышленная сборка широкой номенклатуры электроизмерительных приборов. Помимо собственной продукции, она предлагает приобрести востребованное оборудование других торговых марок. Предприятие официально представляет на постсоветском пространстве интересы свыше 30 крупнейших производителей. Обращайтесь. Компетентные менеджеры ответят на вопросы и помогут сделать оптимальный выбор.

В обширном каталоге представлены и простые электроизмерительные приборы, обладающие ограниченными функциональными возможностями, и более сложные, определяющие сразу нескольких параметров. Речь, в частности идет о:

мультиметрах и тестерах

фазометрах и фазоуказателях

частотомерах

амперметрах

ампервольтметрах

вольтметрах и многом другом.

Классификация электроизмерительных приборов

К электрическим измерительным приборам относится оборудование, с помощью которого измеряются всевозможные электрические величины: сила тока, напряжение, сопротивление, частота, мощность и так далее. Они разбиты на две больших группы – аналоговую и цифровую, внутри которых различаются по степени точности; роду измеряемой величины; принципу действия.

Что касается последнего критерия, то существуют следующие типы приборов:

магнитоэлектрические

электродинамические

электромагнитные

тепловые

индукционные

электростатические

термоэлектрические

вибрационные

электронные.

Если говорить предметно, то, например, термоэлектрические приборы представляют собой совокупность некого чувствительного элемента из термопары. Измеряемый ток, проходящий через термопару, возбуждает термоток, который в свою очередь фиксируется, скажем магнитоэлектрическим датчиком.

Принцип действия вибрационных схем основан на механическом резонансе вибрирующих тел. На заданной частоте тока интенсивно вибрирует тот якорь электромагнита, у которого период собственных колебаний совпадает с периодом измеряемых колебаний.

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