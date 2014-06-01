Что вы знаете о пересадке волос?

Лысина является одной из проблем, с которой яростно сражаются представители сильного пола. Конечно, мы видим актеров, которые ничуть не стыдятся отсутствия волос, однако зачастую их все же хочется иметь.

Много лет бытовало такое мнение: алопеция – это недуг, с которым практически невозможно справиться. Многое изменилось в 1960-м. Нью-йоркский хирург Орентрейх высказал концепцию донорской доминанты. Именно это стало базовым принципом, когда речь идет о борьбе с отсутствием волос.

Сегодня каждый мужчина при желании может выполнить пересадку (трансплантацию) волос. За подобные операции берутся эксперты с огромным опытом работы. Если хотите узнать больше о таком предложении, то переходите на https://www.trapiantocapelliturchia.it/.

Волосы, которые растут на затылке, имеют высокую генетическую стойкость. Они могут сопротивляться негативному гормональному влиянию. Вот почему вероятность выпадения волос в этих зонах не превышает 10%. Именно их и называют донорскими. Трансплантацию производят в реципиентную зону. Растительность способна не растратить свои качества, она отлично приживается и сохраняется до конца лет.

Уже в конце последнего десятилетия ушедшего тысячелетия концепцию удалось дополнить, ведь было сделано важное открытие. Ранее речь шла о нарезке графтов, такая операция была немного травматичной и очень трудоемкой. Оказалось, что стоит извлечь фолликулярные группы. У естественных микропучков есть 1-5 корешков в луковице. Эти группы являются главным трансплантатом, его переносят на залысины.

Подобное открытие дало огромный толчок к развитию индустрии, которая создает прически из волос самих людей. В России подобную операцию провели в 1996 г.

Современные возможности

Благодаря новым инструментам, а также методикам, современному оборудованию хирурги способны ликвидировать даже очень большие залысины. Помимо этого есть возможность нарастить бакенбарды, бороду либо усы. У женщин есть шанс на создание элегантных бровей.

Экспертам под силу восстановить высокую плотность, угол роста и наклон волос. Теперь можно создавать самые разные прически.

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