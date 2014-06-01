Производим оборудование для технической диагностики

Различное оборудование разрушающего и неразрушающего действия, а также все виды технической диагностики постоянно востребованы на производстве и в других сферах деятельности человек, поэтому они пользуются небывалым спросом. Компания «Монотест» является лидером в данной сфере производственного оборудования. Благодаря десятилетнему практическому опыту, предприятие расширяет и улучшает производство специализированных устройств, предназначенных для проведения диагностических и контрольных проверок. Среди них можно назвать рентгеновский аппарат постоянного действия, специализирующийся на решении задач неразрушающего действия.

На рынке доступны несколько видов подобных аппаратов: бренды Toreck, Radioflex и другие модели имеют особое преимущество перед другими подобными модификациями. Важно, что рентгеновский аппарат выполнен в едином исполнении: трубка и сам аппарат размещены в одном блоке. Возможна плавная регулировка плотности потока излучения, благодаря медленной регулировке высокого напряжения. Достоинством является быстрое и эффективное охлаждение трубки, а также возможность коллимирования пучка трубки.

Аппарат японского производителя Radioflex EGM2 относится к недорогому портативному оборудованию, которое имеет максимально высокие технические характеристики и эксплуатационные возможности. Устройство может безукоризненно работать много лет без профилактики и ремонта. Он имеет микропроцессорное управление, простое управление и высокий уровень безопасности. Высокая прочность и производительность работы дают возможность использовать аппарат в полевых условиях и в другой сложной и непредвиденной обстановке. С помощью Radioflex EGM2 можно выполнить рентгенографический контроль в любом месте и при всякой погоде.

Стоит отметить, что данное предприятие реализует и другое рентгеновское оборудование, а также анализаторы химического состава металлов, оборудование для аналитических экспериментов, мобильные расточные станки, различные устройства для испытаний механического действия и оборудование для промышленной метрологиии.

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