Выбираем автономный источник энергии

Не редки случаи, когда на некоторое время пропадает электроэнергия или отключается полностью. В подобной ситуации исправить положение помогут локальные источники энергии, генераторы различного типа: дизельные и бензиновые, газовые, двухтопливные и инверторные. Большое количество модификаций подобного оборудования можно найти на интернет-сайте https://onsite-energy.ru/, в каталоге предприятия «Локальная энергетика», которая имеет безупречную репутацию и, перед реализацией своей продукции, тщательно проверяет каждый генератор.

Варианты и модификации генераторов

Чтобы подобрать необходимую модификацию автономного источника энергетики, достаточно посетить онлайн-страницу и ввести требуемые данные: наименование желаемого бренда-производителя, диапазон номинальной мощности вашей электростанции, наличие автоматического ввода резерва, а также встроенного сварочного аппарата. Необходимо определить, какой вариант исполнения вам нужен: открытый, в кожухе или в контейнере. Благодаря подобному фильтру, сайт выдаст все варианты из каталога, которые отвечают вашим критериям.

Технические возможности дизельного генератора GMGen GMP88

Компания постоянно расширяет и улучшает свои сервисные услуги, а также объявляет специальные предложения и бонусные скидки. Дизельный генератор GMGen GMP88 итальянского производства, в кожухе, реализуется, в данный период, на двести пятьдесят тысяч дешевле, чем обычно. Его номинальная мощность составляет шестьдесят четыре киловатта, а выдаваемое напряжение-от двухсот тридцати, до четырехсот вольт. Объем топливного бака равен 200 литрам, при расходе топлива – 12.4 литра в час, если нагружать генератор на 75 процентов мощности. Основным видом топлива данного генератора является дизель.

Главные приоритеты компании

Основными преимуществами компании «Локальная Энергетика» можно назвать десятилетний практический опыт с безупречной репутацией; регулярное повышение уровня обслуживания заказчиков, а также постоянное обучение персонала, квалификация которых отвечает лучшим европейским стандартам и соответствует государственной сертификации. Компания обладает собственным автотранспортным парком и имеет возможность оперативно доставить любую модификацию генератора к месту назначения. Менеджеры предприятия могут использовать гибкую систему работы с каждым индивидуальным клиентом.

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