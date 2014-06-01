Ремонтируем стиральные машины на дому

Самую большую благодарность производителям бытовой техники, конечно же, выражает женская половина человечества. Одна только стиральная машина освобождает хозяйку от такого тяжелого и некомфортного труда, как ручная стирка. Поэтому, ремонт стиральных машин одинцово всегда востребован и популярен, так как без этой помощницы ни одна женщина уже не справится. Чаще всего, вызов мастера на дом заканчивается одной поездкой, за время которой, опытный специалист продиагностирует домашнюю технику, найдет причину и устранит ее.

Благодаря наличию собственного склада оригинальных запчастей для всех известных брендов, ремонт стиральной машины проводится в самые короткие сроки. Занусси, канди, индезит и кайзер, а также электролюкс, сименс, аер, ардо, бош и другие модели бытовых приборов – ремонт любой сложности для такого оборудования доступен специалистам сервисного центра «РемСервимс». Причем, после ремонта мастер выдает гарантийный документ на срок до двух лет, в зависимости от степени сложности поломки.

Среди, наиболее часто встречающихся, проблем можно выделить несколько. Это неправильная изначальная установка бытового прибора; возможность попадания инородных предметов в сливное отверстие и его засорение; перегрев и выход из строя нагревательного тена; неисправность электронной платы управления из-за короткого замыкания; выход из строя основного подшипника и сальника. При неправильной установке, стиральная машина сильно вибрирует и издает резкие звуки, что приводит к дальнейшим последствиям, в виде поломки других деталей, которые не рассчитаны на подобные нагрузки. Подробнее о других причинах неисправности можно узнать на сайте сервисной службы odincovo.ремсервис-1.рф.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.