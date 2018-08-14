При проведении ремонта необходимо максимально внимательно отнестись к процедуре выбора материала, чтобы он мог прослужить длительный период времени. Самым главным критерием выбора будет не стоимость, а долговечность и привлекательность. Поэтому для пола можно смело выбирать паркетную доску, которая справится с поставленной задачей на высшем уровне. Она очень красива, а по долговечности может дать фору любым другим элементам, так что потраченные деньги полностью себя оправдают.

Почему стоит выбрать паркет?

Если есть желание купить паркетную доску в Минске, то стоит заглянуть на сайт компании ООО «Вудлайн ПаркетМ». Здесь предлагают огромный ассортимент элементов от известных производителей. С их помощью можно будет гарантированно справиться с решением поставленной задачи. В каталоге можно найти большое количество разнообразных оттенков, что позволяет без проблем подбирать оптимальную расцветку для того, чтобы интерьер смотрелся цельно и гармонично.

Паркетную доску можно укладывать на любую поверхность, в том числе и на теплые полы. Самое главное – соблюдать указанные правила, чтобы полы могли прослужить максимально длительный срок. При изготовлении используется сразу три слоя, которые склеиваются между собой. При этом каждый компонент является экологически чистым, так что паркетная доска будет совершенно безопасной для всех людей и домашних животных. Поэтому нужно приобретать ее в проверенных местах, предлагающих только сертифицированную продукцию, которая прошла все этапы проверок.

Своей долговечностью паркетная доска обязана возможности обновления верхнего слоя. Если в процессе использования он поцарапался или получил другие повреждения, то можно при помощи специализированного оборудования просто снять поврежденный слой, чтобы на его месте образовался новый совершенно идеальный. При необходимости его останется только вскрыть лаком, чтобы создать надежный защитный барьер. Так что при таком подходе паркетная доска сможет использоваться хоть несколько десятков лет.

Источник: https://www.woodline.by/

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