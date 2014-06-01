Почему геймеры скучают по линейным играм

Об игре Minecraft знают все. Эта игра занимает много времени. Сеанс игры никто не ограничивает, поэтому уже первая игра может вылиться в 5-6 часов забега по лесам, камням с исследованием окружающих пещер. При этом все старания может в момент разрушить противник. Узнайте много интересного об игре тут: https://blog-android.ru/tag/kak-sdelat-v-minecraft/.

Есть множество модификаций, которые очень влияют на визуализацию игры. Например, есть модификации, в которых указано настроение персонажа, запас не только еды, но и воды, также есть шкала температуры тела.

Открытые миры без ограничений - это бесконечные возможности. В каждом направлении новое место и новое занятие. Но почему это сейчас абсолютно во всех играх такой подход стал основным? Крайне превосходящее число игр создаются именно такими. Иногда интересный сюжет с захватывающим началом, срединой и концом – это хорошо.

Игра может содержать определенный линейный рассказ. При этом у игрока часто нет выбора, который хоть что-нибудь бы изменил. Когда игрок доходит до конца игры, он какое-то время остается в недоумении, пытаясь осознать, что произошло. Однако потом игрок понимает, что он получил удовлетворение от завершения этого процесса. При этом от игроков не требуют пополнения счета, чтобы продолжить бесконечную игру. Игроки получают то, о чем редко задумываются – это концовка игры.

Сегодня игроки доходят до конца сюжетных игр, но им предлагают продолжить играть дальше. Иногда важно, чтобы можно было продолжать играть и после окончания сюжетной линии игры. Ведь игры сейчас идут в направлении, где сюжет уже не является основной причиной, почему играют в них.

Элементы рассказа могут быть рассыпаны по мере прохождения в виде подсказок или определенных обобщенных сюжетных признаков. Можно узнать, что происходило в мире до данного момента, заполняя пробелы в предыстории на пути к самому высокому уровню. Дорогу игроку показывают редко и от него почти ничего не требуют, при этом это игра, где все еще есть сюжет.

Также есть игры, которые имеют открытую концовку со своего рода песочницей, где сюжет практически отсутствует.

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