Где проводят лечение плоскостопия

Дети после прогулки могут жаловаться на боль в ногах. На приеме у врача можно услышать диагноз: вальгусная стопа у ребенка.

Ребенок часто устает, жалуется на то, что ноги болят. Такая усталость может проявляться уже через 30 минут прогулки. Также ребенок может часто падать, запутываться в ногах, появляется неустойчивость положения.

Плоскостопие может быть наследственной проблемой. В этом случае нужно особенно тщательно обследоваться у участкового ортопеда. Даже без подробного осмотра опытный доктор сразу увидит вальгус стоп.

Вальгусом называют отклонение пяточной кости от общей оси голеностопного сустава. Вальгус может добраться и до коленной чашечки, в этом случае возникают X-образные ноги.

Родители, как правило, не замечают таких отклонений. Даже если замечают X-образные ноги, есть надежда, что ребенок это перерастет. Но важно не запускать проблему.

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Родители думают, что со временем вальгус пройдет и ноги выровняются. Но, к сожалению, – это не тот случай, когда можно надеяться на чудо. Ведь искажение пятки может привести к серьезным изменениям всего скелета. Если не бороться с данной ситуацией, можно получить вальгусную установку коленного сустава, перегрузку внутренних связок коленного сустава, перенапряжение мышц области таза. Можно получить неправильное положение таза и формирование неправильной осанки с деформацией и скручивания позвоночника.

При вальгусе часто возникает плоскостопие, так как все система организма взаимосвязаны. Когда пятка отклоняется от своей оси, своды стопы опускаются. Непослушная пятка может наклониться и в другую сторону, тогда ноги будут в форме О.

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