Покупаем удобства для сада

Если есть дача или загородный участок, то многие думают о комфорте. Первое, что приходит в голову это туалет. Большинству не хочется постоянно убираться и терпеть невыносимый запах, поэтому нужно выбрать биотуалет, позволяющий без проблем соблюдать гигиену. Одним из лучших сайтов, продающих биотуалеты, является - https://www.teplosezon.ru/catalog/torfyanye_biotualety/, работающий на территории Санкт-Петербурга. Здесь можно найти туалеты разных видов: высокие, низкие маленькие, большие. Они комфортные, торфяные и компостные, это означает, что грунт не будет загрязнен. На «Теплосезон» можно купить сантехнику: различные баки, умывальники предназначены для дач, водонагреватели для бани, септики, запчасти, обеспечивающее полный уют для покупателя и его семейства.

Способы оплаты и доставки

Можно оплатить покупку наличными, или с помощью онлайн оплаты, через Сбербанк Онлайн или Яндекс Деньги. Оплачивая через Яндекс Деньги Вы не платите за комиссию. Это удобно и приятно многоуважаемым покупателям. Весь товар доставляется в течении двух дней, стоимость стандартной доставки – 300 рублей. Цена зависит от местонахождения адресата. Интернет-магазин предоставляет возможность покупки оптом.

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