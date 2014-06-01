Как выбирают тротуарную плитку

Многие используют тротуарную плитку из-за её красивых визуальных характеристик. Также её легче эксплуатировать и ухаживать за ней.

Наиболее выгодная брусчатка цена?на сайте skladklinkera.ru. Брусчатка, как правило, находится в самом нижнем ценовом сегменте. Как она производится? Замешивается раствор, в него добавляется колер. Такая брусчатка заливается в 2 слоя. Заливается раствор в пластиковую форму, далее укладывается на вибростол. Далее в эту форму добавляется обычный раствор. Все это уплотняется методом вибрирования и затвердевает естественным способом.

Какие особенности у этого материала? В первую очередь, в виду его производства, этот материал имеет низкий показатель по морозостойкости. Такая брусчатка прослужит в неизменном виде 1-2 года, а через 5 лет её нужно будет полностью заменять. Образовываются сколы, которые обусловлены именно низким параметром морозостойкости.

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Однако различные производители отличаются качеством пластификаторов, которые добавляются при производстве этого материала. Эти пластификаторы играют роль небольшого увеличения прочности этого материала, увеличивается показатель морозостойкости. При этом материал становится более удобным для укладывания в форму.

Вибрирование с пластификаторами происходит гораздо лучше и гораздо качественнее получается продукт на выходе. Заказчик сам определяет, нужно ли выбирать этот материал. Но если говорить о материале, который должен служить хотя бы 10 лет, то лучше выбрать клинкер на сайте https://skladklinkera.ru/.

Брусчатка имеет разные конфигурации, это могут быть листочки, кирпичики. Но эти варианты подойдут только на короткий срок из-за особенностей производства. Также есть брусчатка, произведенная методом полусухого прессования.

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