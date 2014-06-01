Как работают в Google

Компания Google была зарегистрирована ошибочно. Изначально её создатели хотели назвать как Googol – это число с 10 нулями. Но увидев, через месяц чеки о зарплате и в них название с ошибкой, они не стали ничего менять, опасаясь большой бумажной волокиты.

Читайте также о symfony? на сайте evilinside.ru.

Сотрудники имеют право работать дома, но дома мало кто работает. Сотрудники стремятся в офис, потому что они в любой момент могут покупаться в бассейне, в душе, поиграть в настольный теннис, сходить на массаж, маникюр, в парикмахерскую, поиграть в бильярд, гольф. Но самое главное, чтобы требуемая от них работа была выполнена в срок.

На работу в Google брать с собой наличные деньги совсем не обязательно, ведь на территории Google городка расположено 20 ресторанов.

Тут стильные и комфортные офисы, тренажерные залы и бассейны, комнаты отдыха и сна, отличная еда, высокая зарплата. Это могла бы быть лучшей работой в мире, если бы не некоторые нюансы.

Узнайте также о mariadb? в Evilinside.

Однако в этой работе много рутины. Помимо высокого оклада люди ждут творческого и личностного роста. Конечно, в корпорации приветствуется инициативность. Но нередко высококлассные амбициозные специалисты получают достаточно посредственную должность. Многие люди слишком профессиональны для того, чем занимаются. А их работа сводится к рутинной возне с бумагами или выполнением одних и тех же действий. Google не может позволить себе нанимать спецов, не имеющих престижного образования и навыков в своем деле. Поэтому многие профи только тем и занимаются, что обеспечивают техподдержку сервисов, тестированием кнопок или модерацией.

Для тех, кто идет в Google за творческой и интересной работой, такие задачи могут показаться скучными занятиями.

Много интересных материалов для разработчиков можно найти тут: evilinside.ru.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.