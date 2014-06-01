Почему выбирают вечную розу

Если хочется купить красивый впечатляющий подарок, отличный выбор – это купить розу в колбе в Москве. Живая роза на подставке под колбой станет украшением интерьера и напоминанием о дарителе.

Такая роза может стоять и без колбы, колба служит лишь защитой, а также для того, чтобы роза не запылилась со временем.

Роза имеет вид как у свежесорванной, так происходит потому что она прошла моментальную обработку сразу после того, как её сорвали.

Самые популярные расцветки – это синяя, красная и розовая. Колба сделана из каленого стекла, поэтому она не царапается и долговечна. Сама подставка у розы деревянная.

Многие думают, что розы внутри искусственные, но это не так. Самое интересное в подарке то, что роза натуральная. В эту розу введен раствор на основе глицерина, который замедляет все естественные процессы розы и поэтому она увядает в течение 5 лет. Заказать roses forever можно на сайте www.foreverroses.ru.

Многие производители просто приклеивают бутон на суперклей к стеблю и за счет этого роза дольше остается свежей.

Можно взять лепесток розы и убедиться, что он натуральный. Также у розы натуральные лепестки и стебель. Такие розы использовались в фильме «Красавица и чудовище». Именно из этого фильма и была взята идея, чтобы создать такой красивый сувенир.

При этом у розы имеется приятный запах, который всегда порадует и наполнит дом цветочным ароматом. Это отличный подарок к любому празднику, ведь одна такая роза заменит большой букет, так как она долго сохраняет красивый внешний вид.

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Чтобы розы максимально долго оставалась свежей, её нельзя выставлять на солнечный свет. Такие стабилизированные цветы уже давно можно было встретить заграницей, но у нас они только появились и еще ими можно удивить любимую женщину, маму, сестру, подругу.

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