Что вы знаете о мусульманских памятниках?

Все мы хотим похоронить близких, которые ушли в мир иной, согласно всем традициям. И кладбища в России многонациональны. Памятник, который установлен на могиле, позволяет понять, кого похоронили – мусульманина либо же православного.

Представители этих 2-х вер по-разному относятся к смерти. В православии есть некоторая красочность похоронного процесса, а вот мусульмане это не приемлют. Ислам является особой религией, здесь все очень строго. И не нужно забывать о древних устоях.

Похороны и памятники

Мусульмане не так, как православные, относятся к окончанию земной жизни. Памятники, которые можно заказать здесь, позволяют это осознать. Смерть не считается чем-то внезапным, этот момент обязателен, только так можно оказаться в Рае Аллаха. У памятников нет украшений, их верхушка представляет собой минарет.

Традиции таковы, что подобные изделия должны быть очень строгими, даже фотографии запрещены. Очень строгие правила у татар, данная нация внимательно исполняет исламские каноны. На надгробия можно увидеть монолитные конструкции, зачастую для их создания применяется темный мрамор.

Вот только современные веяния несколько изменили ситуацию. При желании можно сделать изображение лица того человека, который ушел в иной мир. Надпись – это обязательный элемент, зачастую можно увидеть мусульманские суры (конечно, не полностью).

Важно то, куда именно поставить памятник, в какую сторону он будет смотреть. Лицевая часть должна быть на восток. Такая традиция прошла через века, с ней у мусульман очень строго.

Когда установка конструкции завершена, стоит помнить об облагораживании могил. Это сохраняет средства, а также труды, которые были вложены. Для изготовления конструкций зачастую используется памятник.

Красивые конструкции у мусульман попросту запрещены. По вере надгробия, склепы и красота – это раздор среди тех, кто отправился на вечный покой. Эти люди попросту не могут насладиться благоденствием, которое дарит Аллах. Любой памятник обязательно должен быть сдержанным в плане украшений, максимально строгим.

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