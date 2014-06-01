Купить изделия из полиэтилена или полипропилена

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Изделия из полимерных материалов особо ценятся из-за своих уникальных свойств:
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Резервуары для транспортировки под химически-агрессивные растворы и сыпучие вещества.
Ёмкости для сберегания продуктов, овощей, фруктов, ягод. Кессон для буровых.
Подпол из полипропилена для овощей, фруктов, пищевых продуктов.
Футеровки для внутренних поверхностей емкости или резервуаров.
Вентиляционные элементы.
Уловители жиров.
И другие товары народного потребления.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.