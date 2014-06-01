Почему посещают Новую Голландию

Новая голландия в Cанкт-петербурге - это образец современного парка. Возле корней деревьев лежат щепки, чтобы земля не высыхала, также установлены велопарковки. Узнать подробности можно на сайте: 4traveler.ru.

Вход в парк бесплатный, но минус в плохом расположении. Станции метро рядом отсутствуют, так как это спальный район, а не центр города.

Прогуливаясь по парку, создается впечатление, что это Европа. Все постройки сделаны стильно, сделан специальный газон, по которому можно ходить и он не вытаптывается. Это место не совсем похоже на простой городской парк.

Тут можно встретить много элементов ландшафтного дизайна. Также сделана европейская система полива растений.

Кроме этого на территории много кафе и ресторанов. Также все дорожки сделаны в один уровень с газоном, поэтому грязь не распространяется на дорожки. На газоне стоит уличная мебель, где есть много отдыхающих.

В парке проходят интересные мероприятия, за которыми можно наблюдать прямо с газона. Особенно много посетителей парка в праздничные дни и выходные.

В Новой Голландии применены такие технологии, которых больше нет нигде в городе. Такое устройство дорожек и газонов на данный момент является эталонным для Санкт-Петербурга.

Когда человек попадает в парк, можно почувствовать себя где-то в Дании или Голландии. Такая обстановка очень необычна для России.

Также на территории необычная детская площадка, которая привлекает большое количество семей.

Жители города готовы тратить большое количество времени на дорогу, чтобы снова и снова посещать это удивительное место. При этом гости не нарушают общественный порядок. Это объясняется тем, что все чисто и красиво, поэтому не хочется пачкать такую красивую обстановку. В то время как в грязной обстановке люди пачкают еще больше. Такую ситуацию можно увидеть на окраинах города.

В этом парке даже туалет похож на произведение искусства. Не все даже догадываются, что некоторые красивейшие здания – это туалеты. При этом качество туалета лучше, чем в многих торговых центрах. Установлена очень качественная плитка, сантехника, сушилка, раковины. Этот парк выбивается из общей картины города.

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