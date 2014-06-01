Покупаем профессиональную косметику

В последнее время все больше людей стараются более качественно уделять внимание своей внешности и, естественно, стали чаще обращаться к профессиональным косметологам и парикмахерам.

Для качественной работы профессионалов и обслуживанию клиентов на высоком уровне с новейшими материалами и инструментами были созданы магазины профессиональной косметики для парикмахеров Такой Клуб «Коллекция Косметики», начиная с 2004 года работает со специалистами и салонами красоты, находится в центральной части города Москвы. В ассортименте магазина имеется около 100 косметических марок известных производителей России - это различные средства для ухода, лечения, укладки волос и все необходимые инструменты для работы в салоне: ножницы, плойки, фены и другие.





профессиональная косметика для волос купить? можно выгодно и удобно в Клубе, так как здесь есть все необходимое для ухода за волосами с учетом всех особенностей и структуры волос (тонкие, поврежденные ,окрашенные, седые).В магазине есть все необходимые средства для лечения волос, кожи головы (учитывая все их проблем)

Чтобы ногти на руках и ногах выглядели ухоженно, красиво, привлекали внимание – за ними нужно регулярно ухаживать. В этом помогут опытные специалисты, используя профессиональные средства и инструменты для маникюра, наращивания ногтей, педикюра.

Вся продукция имеет сертификат качества, представленная в оригинале от официальных российских дистибьютеров.

При покупке отсутствует минимальная партия закупок, продажа товара осуществляется крупными партиями по оптовой цене.

В Клубе можно посетить бесплатно семинар или мастер-класс, которые проводят представители ведущих косметических брендов, познакомиться с новинками печатных изданий в мире индустрии и почитать архивные материалы.

На clubkoko.ru более подробно изложена информация о работе Клуба, его ассортименте ( включая средства для тела и лица), как удобнее оплатить товар и доставить по нужному адресу.

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