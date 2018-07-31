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      • Как делают продающее объявление

      Раздел: Разное Дата публикации: 31-07-2018, 19:41
      (голосов: 0)

      Объявление может находиться на торговой площадке месяцами и не будет ни одного клиента. Чтобы объявление работало, оно должно выделяться на фоне остальных. Если создать правильный текст, он будет универсальным и его можно будет использовать на любой доске.

      Чтобы бесплатно подать объявление, нужно посетить сайт all-atop.com.

      Правильный текст потом можно видоизменять, адаптировать под свою нишу. Чтобы увидеть посредственные тексты, достаточно зайти на любую бесплатную доску объявлений и убедиться, насколько малоубедительные там заголовки и тексты.

      Чтобы товар продавался максимально быстро, уже в заголовке нужно указывать максимальное его преимущество. Кроме подробной информации о товаре или услуге, должно быть написано нечто такое, чтобы клиент сразу взял трубку и позвонил для заказа. Для этого используются мотивирующие фразы, акции, которые действуют только несколько дней.

      Помочь выделиться может нестандартная фотография. Например, если у всех фотографии прямоугольные, то можно поставить овальную или круглую фотографию – это привлечет дополнительное внимание.

      У качественных объявлений подробные полные описания, при этом текст должен описывать все выгоды товара или услуги.

      Хорошее объявление должно содержать работающий продающий текст. В объявлении должны быть вопросы к клиентам, нужно с ними вести диалог Потом плавно перевести к их проблеме и предложить решение этой проблемы при помощи продукта. Вопросы к покупателю должны быть связаны с тем, что они ищут, также нужно не забыть описать типичные проблемы целевой аудитории.

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