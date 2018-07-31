Что предлагает CTI?

Такая компания, как системный интегратор CTI, может предложить очень востребованную комплексную услугу. Она называется «Видеоконференция по запросу». Такое предложение поможет разным компаниям существенно ускорить процесс принятия решений. Меньше времени и денег будет потрачено на поездки. Импульс будет развиваться благодаря передовым технологиям в сфере IT. Эффективность коммуникаций существенно повысится.

Такое решение имеет немалое количество «плюсов». Каждый клиент получит доступ к самым разным коммуникационным возможностям. Для этого используются самые разные гаджеты. Да и место не играет роли. Значительно сокращаются эксплуатационные затраты, как и вложения средств.

Качество командной работы существенно повышается. Это же касается и производительности труда. Возможна видеосвязь с важнейшими работниками, которые помогают принимать важные решения. Текущее местоположение не играет роли. Совещания совета директоров теперь проводятся без сложностей, а также лишних расходов.

С такой услугой важные функции получены как единая услуга. Нет необходимости создавать собственное решение. Решение будет настроено индивидуально под каждого заказчика. Управление инфраструктурой возможно через провайдера либо же самостоятельно. Доступ к различным сервисам возможен в формате подписки.

ЦОД

Данная компания предлагает полный спектр работ, которые касаются создания ЦОД. Первоначально формируются требования, а после завершается поддержкой целого комплекса решений, что были внедрены.

Специалисты компании CTI имеют огромный опыт, они плотно взаимодействуют с бизнес-подразделениями клиентов. Архитекторам предоставляется возможность разработки стратегии развития инфраструктуры. Реализация поможет достигнуть определенных бизнес-целей. Специалисты с высокой квалификацией реализуют любую стратегию, сократятся риски в процессе модернизации IT-инфраструктуры.

CTI может предложить такую возможность, как IP-телефония, а также коммуникация из облака. Она позволяет различным компаниям сосредоточить внимание на главных направлениях.

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