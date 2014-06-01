Бумажные пакеты, как упаковочный аксессуар современности

Бумажные пакеты сегодня производятся в гигантских объемах в мире и эти объемы реализуются достаточно быстро благодаря потребительскому спросу. Конечно по объему продаж бумажные пакеты сравниться с полиэтиленовыми пакетами не могут, но свою нишу, и даже немаленькую, на рынке занимают. Бумажные пакеты используются по самому разному назначению и даже в крупном бизнесе, как рекламный инструмент. Сделать таким инструментом этот продукт может печать бумажных пакетов с логотипом. Такой, часто используемый огромной аудиторией рекламный носитель действует достаточно эффективно. Компании самого разного «калибра» заказывают в больших тиражах фирменные пакеты с логотипами, стремясь донести до потенциального клиента информацию о роде деятельности и других показателях предприятия.

Крафт – для многих пока достаточно малоизвестный, молодой и недорогой материал с высокими экологическими свойствами. С некоторых пор стал использоваться в производстве упаковочных пакетов. Пакеты из этого нового материала в массовом порядке приобретаются бутиками и магазинами украшений, сувениров и парфюмерии. Пакеты из этого материала являются для торговых точек по продаже брендов больше аксессуаром, подтверждающим статус торгового объекта. Особенно актуальны такие пакеты в винных бутиках.

Кроме крафта другие виды бумажных пакетов могут производиться из разных видов и качества бумаги и это зависит от назначения продукта и целей производителя. Каждый даже самый скромный сувенир в красивом пакете с печатью будет оригинальным подарком. В таких пакетах можно делать презенты с напитками, сувенирами, текстильной продукцией, негабаритных аксессуаров одежды, галантереей, парфюмерией и многими другими товарами. Бумажный пакет с красивым оригинальным рисунком или логотипом, оснащенный удобными веревочными или пластиковыми ручками, с дополнениями в виде элегантных металлических люверсов всегда будут предметом внимания со стороны и дадут удобство использования владельцу.

Материалы изготовления бумажных пакетов:

картон;

мелованная бумага;

крафт;

офсетная бумага;

дизайнерский картон;

имитлин.

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