11 возможных причин бессонницы

Если вы не можете найти причину бессонницы, то в первую очередь, необходимо купить раскладной матрас и во-вторую, пересмотреть свой образ жизни. В большинстве случаев поступки людей провоцируют нарушения сна. Измените свои привычки. Действия, из-за которых может возникнуть бессонница, вредны для здоровья, могут спровоцировать раннее старение. Проверьте, делаете ли вы распространенные ошибки. Если ответ положительный, исправьте ситуацию.

Яркий свет

Если вы привыкли оставлять свет, когда ложитесь спать, достаточно сложно спокойно заснуть. Чтобы посторонние раздражители не отвлекали, желательно использовать приглушенное освещение, а также повесить плотные шторы, закрывать их на ночь. Не оставляйте компьютер и другие гаджеты включенными.

Алкоголь

При приеме спиртосодержащих напитков снижается скорость выработки мелатонина, что негативно влияет на сон. Если употреблять алкоголь в минимальных количествах или полностью отказаться от него, можно избавиться от нарушений сна.

Кофе

Вечером следует оказаться не только от кофе, но и от крепкого чая. Целесообразно использовать данные напитки утром. Если вечером выпить кофе, есть риск не заснуть еще несколько часов даже в том случае, если вы регулярно употребляете этот напиток на протяжении нескольких лет.

Сон днем

Люди, которые часто ложатся спать после обеда, могут долгое время не засыпать вечером. Необходимо спланировать режим дня так, чтобы уставать к ночи.

Спорт

Регулярно выполняя физические упражнения, можно поспособствовать укреплению здоровья организма. Если вы страдаете бессонницей, желательно полностью отказаться от тренировок вечером, перенести их на утро. Физическая нагрузка способствует тонизированию клеток организма, борьбе со сном.

Духота

Чтобы не испытывать головных болей, других неприятных симптомов, а также ликвидировать проблемы со сном, следует регулярно проветривать помещение. Обратите внимание на температуру в комнате. Не допускайте перегревания, используйте легкое одеяло. Нецелесообразно одевать пижаму из шерстяной ткани, если в помещении достаточно тепло.

Бодрствование ночью

Люди, которые ложатся в кровать после полуночи, встают, когда остальные уже на работе, могут страдать различными нарушениями. Если биоритмы сбиваются, человек не может полноценно высыпаться. Также могут возникнуть трудности с засыпанием.

Шум

Необходимо позаботиться о том, чтобы в помещении, где вы спите, не было посторонних людей. Не следует отвлекаться на разговоры, прослушивание музыки, особенно в том случае, если вы страдаете бессонницей. При наличии постоянного шума с улицы или от соседей необходимо улучшить звукоизоляцию.

Зависимость от гаджетов

Если вы привыкли постоянно проверять сообщения в соцсетях, заходить в электронную почту, данные действия отвлекают от сна. Ложась спать, откладывайте телефон и ноутбук в сторону.

Переедание

Необходимо съедать умеренное количество пищи перед сном. Проследите, чтобы ужин не содержал ингредиентов, которые долго перевариваются.

Перевозбуждение

Наличие тревожных расстройств, хронических стрессов, переживаний может спровоцировать проблемы со сном. Если вы заметили, что постоянное волнение негативно сказывается на возможность заснуть, желательно регулярно употреблять успокоительные травы, чаи, также можно подобрать аптечные лекарственные средства.

Чтобы побороть бессонницу, воспользуйтесь перечисленными советами. Здоровый сон положительно влияет на самочувствие, помогает отлично выглядеть.

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