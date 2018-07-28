Как выбрать зимнюю прогулочную коляску для ребенка

1.Внимательно отнеситесь к выбору размеров. Габаритные, просторные конструкции более устойчивы, отличаются хорошей проходимостью. С ними вы преодолеете любые сугробы, бордюры, крутые ступени и скользкие пандусы. Однако, такие коляски имеют солидный вес и если вы живёте в доме без лифта, то ежедневный спуск-подъем коляски создаст вам немало трудностей.

2.При покупке коляски на зиму отдайте предпочтение моделям с увеличенным диаметром колес и резиновыми шинами с четким рельефным рисунком. Они отличаются высокими показателями сцепления с проблемным дорожным покрытием (что особенно важно в гололёд) и повышенной проходимостью. А уровень амортизации достаточный, чтобы ваш ребенок не чувствовал дискомфорта от неровностей дороги. Некоторые бренды предлагают коляски со съемными комплектами колес. Их легко заменить при необходимости на более миниатюрные.

3.Ручку зимней прогулочной коляски выбирайте широкой, прочной, с возможностью регулировки по высоте. Предпочтительна перекидная конструкция. Это позволит оградить вашего кроху от встречного ветра и не менять при этом направление движения.

4.В холодное время года не обойтись без набора специальных зимних аксессуаров. Если в комплект входят: утепленный чехол, меховой конверт, накидка для ножек, дождевик, муфта для маминых рук, пеленки для детей, то дождь, снег и мороз не помешают вашим прогулкам на свежем воздухе.

5.Корзина для продуктов — действительно, весьма полезный и удобный элемент коляски. Однако зимой она может стать серьезной помехой при езде по снегу. Отдайте предпочтение съёмным вариантам и в холодное время года, отправляясь на шопинг с коляской, используйте подвесную сумку.

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