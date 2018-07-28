Как составляют финансовую модель

Финансовая модель очень похожа на бизнес-план. В ней прописываются цифры затрат, прибыли, налогов, кредита. Финансовая модель позволяет оценить, в какой срок окупится проект, когда инвестиции вернуться. Чтобы оформить кредит под залог недвижимости в СПб, нужно обратиться на сайт zalogplus.ru.

Финансовые модели учатся строить студенты экономического факультета, а также бизнесмены при старте реального бизнеса.

Первые строки в финансовой модели – это сроки и доходы. Нужно задать определенный вpременной отрезок, для которого будут проводиться расчеты. Важно, чтобы в графике время шло по горизонтали, так как при рассмотрении времени по вертикали – это может стать неудобным. По вертикали принято устанавливать различные финансовые статьи, например, продажи.

Например, если это финансовый план отеля, нужно предусмотреть все строительные работы и когда они будут закончены. При этом в финансовой модели указывается самый худший прогноз. К примеру, если срок ремонта от 6 до 8 месяцев, то нужно указывать 8 месяцев. Если даже при худшем прогнозе финансовая модель окажется прибыльной – можно приступать к её реализации.

Также если заполняемость отеля от 100 до 150 гостей, нужно указывать 100 гостей в плане.

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