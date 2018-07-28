Как выбирают светодиодную ленту

Как правильно подключается качественная лента светодиодная от сайта be-zon.ru, чтобы она прослужила достаточно долгую службу, не сгорела?

Есть несколько основных правил светодиодных лент. В первую очередь нужно знать, что светодиодная лента подключается параллельно отрезками не более, чем по 5 метров. Что это значит? Светодиодная лента продается в катушках по 5 метров. И если нужно подключить не 5м, а 10м и больше, её нельзя соединять последовательно.

Что нужно знать перед покупкой светодиодной ленты? В первую очередь нужно знать, для чего будет использована лента. Например, частое применение – это подсветка потолка. Нужно определиться, какая по яркости это будет подсветка потолка и что именно хочется. Например, подсветка может давать только контур, особого освещения такая подсветка не будет давать.

Светодиодная лента может дополнять точечные светильники на кухне. При этом, если потолок натяжной, важно не забывать о необходимости хорошей вентиляции. Если будут постоянные сквозняки и холодный воздух будет скапливаться под натяжным потолком – это может привести к плохой работе освещения и деформации поверхности потолка.

Также нужно учитывать расположение окна и дневного света при проектировании освещения. Свет должен отражаться от окна, а темные участки коридора нужно дополнительно подсвечивать даже днем, ведь часто дневной свет в них не проникает.

Нужно учитывать, что глянцевый потолок сделает помещение более просторным. Весь свет от окон и осветительных приборов будет отражаться. Если глянец будет светлого света, а также стены будут иметь глянцевую поверхность – это только усилит эффект.

В современном интерьере создается несколько источников света, чтобы помещение наполнилось объемом и все интересные детали интерьера были красиво подчеркнуты.

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