Утепляем дом к зиме

При наступлении холодов, когда отопления еще нет, каждый старается найти спасение от замерзания. Издавна в каждом доме был камин или печь, которые считались как обычное явление и только внешнее оформление и размер определяли статус хозяина. Сегодня стало модно устанавливать камины даже в квартирах, что помогает не только повысить эстетичность интерьера, но и создать больше уюта и тепла.

Возвращаем век романтики

Бытует мнение, что камины остались в прошлом, но в век скоростей и высокого стресса, время от времени возникает желание окунуться в романтическую, успокаивающую атмосферу. И именно дома каждый находит внутреннюю гармонию.

Выбирая настенный камин электрический можно получить массу преимуществ, ведь он является совершенно безопасным и подойдет для установки в частном доме, так и в городской квартире. Данная альтернатива полноценному камину будет намного проще в обслуживании и монтаже, так дымоход и топливо вовсе не нужны. Разнообразие моделей в магазинах придется каждому по вкусу, поэтому возможность подобрать идеальны вариант, который будет сочетаться с интерьером не возникнет.

Помимо излучающего тепла, разработчики немало внимания уделяют имитированному огню. Так все больше технологий, позволяют точнее визуализировать пламя. Например, во многих устройствах используют коллагеновые лампы для подсветки водяного пара. При этом все это выглядит очень реалистично и разницу заметить достаточно сложно даже с близкого рассмотрения. А звуки «потрескивания дров», которые также встроены во многие модели каминов создают иллюзию полной.

Приобретая такое устройство стоит обратить внимание на метод установки, а также на размер. От этих показателей будет напрямую зависеть тепло, что излучается. Так как в большинстве случаев камины приобретаются не только в качестве аксессуара, это важно учитывать.

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