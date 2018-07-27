Открыть бизнес в Эстонии

Понятно, что любой предприниматель открывает свое дело с целью личного обогащения, поэтому ищет наиболее выгодные условия для осуществления этой задачи. Многие ради этого регистрируют компании в офшорах, хотя есть более надежный и удобный способ вести бизнес легально, с наименьшими затратами.

Это регистрация компании в Эстонии, в этой маленькой стране, с благоприятными условиями для любого бизнеса. Тому есть ряд причин, чтобы захотеть получить эти уникальные возможности ведения дел. И в первую очередь – это нулевой налог на прибыль, если она не распределяется между акционерами, а вкладывается в бизнес.

Еще одним преимуществом можно назвать необязательный денежный взнос при регистрации компании, достаточно лишь задекларировать его, а также очень удобно не разыскивать на должность руководителя местного сотрудника. При этом есть возможность получить долгосрочную визу, чтобы проживать в том регионе, где ведется бизнес.

Здесь довольно надежная банковская система, тем более, когда помощь в открытии счетов и подготовки документов будут оказывать профессионалы из компании ИМПЭКС КОНСАЛТ, сотрудничающие с некоторыми банками Эстонии. Собственно, об этом подробно можно узнать на сайте компании, а также познакомиться с перечнем банков и преимуществами работы с ними.

Кстати, и регистрацию компании можно поручить данным специалистам, поскольку они досконально знают все тонкости этой процедуры, имея представительство непосредственно в Таллине.

Эстония для ведения бизнеса предоставляет уникальные возможности, а воспользоваться ими предпринимателям поможет ИМПЭКС КОНСАЛТ, поскольку много лет оказывают подобные услуги именно в этой стране. За это время наработана команда опытных специалистов, умеющих решать самые сложные вопросы. А кроме указанных услуг, компания может оказать и дополнительные, ведь мало ли что понадобится клиенту.

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