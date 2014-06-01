Как влияет кофе на артериальное давление

Влияет ли на давление кофе? В этом вопросе «преломлено немало копий» между сторонниками теории, утверждающей отсутствие влияния на давление этого бодрящего напитка, и их противниками, считающими, что воздействие кофе на давление все-таки имеет место. Можно попробовать воссоединить обе эти теории, чтобы определить - кофе повышает или понижает давление? Такие разные мнения зависят от состояния здоровья почитателей кофе. Можно сопоставить факты, чтобы найти истину в этом вопросе. Огромная популярность кофе распространяется на весь мир.

Одни пью этот удивительный напиток лишь по утрам для повышения тонуса, быстрого пробуждения и заряда бодрости. Другие в течение дня употребляют не одну чашку, третьи без кофе не могу «прожить» и часа, выпивая в день пару дюжин чашек кофе. Не секрет, что в любом случае кофе из-за содержания кофеина возникает вероятность влияния напитка на давление. Напиток, попав в кровеносные сосуды возбуждает нервную систему за счет спазм сосудов. Естественно, давление крови повышается автоматически. Кофеин может блокировать биологически активное вещество –аденозин, который в организме выполняет роль стабилизатора бодрости, стимуляции сна. Кофеин также повышает уровень адреналина, который еще и способствует увеличению эффект активности, бодрости.

Это означает, что выпитый кофе способствует активности многочисленных химических реакций в организме, вынуждая организм находиться в режиме повышенной активности. Ученые давно доказали, что умеренное употребление этого замечательного напитка может выступать в качестве защитного барьера от развития рака в крови и почках, что очень важно для курильщиков. Кофе обладает мочегонным свойством, выводит из организма излишество жидкости и солей, которые могут стать источниками отеков.

Достоинства кофе:

выведение излишней жидкости, соли;

обогащение организма минералами, витаминами;

профилактика развития рака, железодефицитной анемии;

повышение работоспособности;

нормализация работы сердца.

Подводя итог, можно суверенностью утверждать, что да, влияние на давление кофе имеет место.

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