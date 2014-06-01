Почему выбирают солнечные электростанции

Компания выполняет проектирование солнечных электростанций, а также строительство и монтаж. Для того, чтобы провести расчет стоимости и мощности по объекту заказчика или сделать заказ, нужно оставить заявку на сайте neosunenergy.com. Представители компании ответят на все интересующие вопросы и предоставят развернутое коммерческое предложение.

Специалисты помогут с выбором оптимальных условий проектирования солнечной электростанции. Сотрудники компании также помогут выбрать лучшую с точки зрения окупаемости комплектацию станции.

Сетевые солнечные электростанции для частных домов выгодно строить по нескольким причинам. Владелец жилья перестает платить за электроэнергию, а весь излишек электроэнергии можно продать в городские сети. Выбрать электростанцию можно благодаря каталогам или выставочным стендам.

Специалисты компании ответят на все вопросы по строительству собственной электростанции. Систему автономного энергоснабжения можно проектировать при полном отсутствии подключения к внешнему электропитанию. Такие батареи можно оставлять для работы при отсутствии в загородном доме, чтобы работало освещение участка и видеонаблюдение за территорией.

В системе самым важным является источник питания, который принимает энергию от солнца и заряжает аккумуляторные батареи. Также стоит преобразователь, который принимает энергию от аккумуляторов и выдает нужное напряжение. На одном объекте можно установить несколько солнечных батарей. При этом есть специальные крепления из алюминиевого профиля, которые позволяют удерживать конструкцию.

При правильном монтаже, солнечны батареи будут длительное врем удерживать на крыше дома. Также популярным местом установки батарей является фасад дома, куда также удобно крепить панели.

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