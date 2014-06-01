Отправляем красивые и правильные рассылки

Одним из мощных инструментов для продвижения любого бизнеса можно назвать email-маркетинг, то есть рассылку писем. Стоит отметить, что далеко не все компании могут делать это качественно, грамотно и использовать названный инструмент на все сто процентов. Чтобы не отправлять сотни вариантов откровенного спама и найти эффективный вариант рассылок необходимо перейти по ссылке mailcool.ru. Ведь, на самом деле, многие потребители продукции, которые могли бы стать потенциальными клиентами какой-либо компании, не читают подобные рассылки, а отправляют их сразу в корзину.

Принцип формирования качественной рассылки

Чтобы минимизировать количество отказов и превратить потенциальных потребителей в реальных клиентов, необходимо использовать несколько базовых принципов. Во-первых, нужно позаботиться о собственной базе информационных данных, автоматически подписывая уже имеющихся клиентов при оформлении заказа, но обязательно его проинформируйте, чтобы такой поступок не выглядел обыкновенной назойливостью. Далее необходимо разделить всех клиентов на несколько определенных сегментов, по какому-либо профильному принципу. Во время подписки внесите в анкету один из вопросов о том, какие новости интересуют клиента или какую информацию он хотел бы получать. Для сегментирования клиентской базы можно их разделить по частоте покупок, категории интересующего товара или по виду открытых писем в рассылке.

Отправляйте заказчику интересный контент

Еще одним важным принципом считается полезный и интересный контент, который можно посвятить определенной тематической направленности вашего предприятия. Предложите клиентам познавательные статьи или интересные и полезные советы, разместив в рассылке мнение эксперта по тому или иному вопросу, не напрягая его вашими очередными бонусными программами и акционными или сезонными скидками.

Грамотно составляйте письма и рассылки

Не забрасывайте потенциальных клиентов массой писем, а предлагайте ему информацию дозированно, с периодическими интервалами, делая перерывы и отправляя иногда поздравления с праздниками или новостные статьи. Главное, чтобы ваше письмо было составлено грамотно, красиво и без вычурности в оформлении.

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