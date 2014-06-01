Покупаем недвижимость в Одессе

Одесса – один из самых привлекательных городов Украины, где есть абсолютно все: возможности для развития эффективного предпринимательства, прекрасное море для отдыха и процветания туристического бизнеса, а также большое количество исторических достопримечательностей, которые привлекают в этот южный солнечный город тысячи путешественников, приезжающих круглый год. На информационном портале torro.com.ua можно найти привлекательные предложения о продаже различной недвижимости, которую можно приобрести, как для себя лично, так и для сдачи в аренду.

Пользуемся доской объявлений ТОРРО

Выгодная продажа квартир Одесса позволит найти покупателя на любую квартиру или дом, независимо от ее площади и количества комнат. На сайте доски объявлений «ТОРРО», которая специализируется на продаже недвижимости, можно дать срочное объявление о покупке или продаже жилья и его обмене. Здесь есть возможность подобрать коммунальную квартиру для последующей переделки ее в хостел, тем самым обеспечив себе стабильный и постоянный доход.

Покупаем коммунальную квартиру под хостел

Такая пятикомнатная коммуналка предлагается в историческом центре города, недалеко от Дерибасовской, где рядом расположены все необходимые социальные объекты. Хостел в этом месте никогда не будет пустовать, благодаря отличной транспортной развязке и безупречному месту расположения. Комнаты квартиры размещены на две стороны и имеют все отдельные входы, что существенно влияет на востребованность такого жилья. Площадь квартиры составляет почти сто пятьдесят квадратных метров, просторная кухня позволяет сделать отдельную зону для туалета и ванной комнаты.

Преимущество доски объявлений ТОРРО

Доска объявлений «ТОРРО», размещенная на официальном сайте torro.com.ua предлагает только самые актуальные предложения от прямых собственников, минуя посредников и других доверенных лиц. Квартиры и офисы, участки и загородные дома, помещения под бизнес и для постоянного проживания – любой вид недвижимости, подходящий под ваши индивидуальные критерии можно приобрести, воспользовавшись услугами информационного портала.

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