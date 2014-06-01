Где скачать новые демотиваторы

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Для удобства на сайте http://veetbox.ru используется разделение материалов на новые, лучшие, популярные и рандомные. Все картинки отображаются в виде галереи. Дополнительно указываются подборки с порядковым номером и количеством в каждом разделе. Также система постоянно предлагает продолжить просмотр аналогичных картинок. Связаться с представителями ресурса можно с помощью специальной формы, которая находится в разделе «о сайте».
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