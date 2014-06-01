Где заказать детский букет на праздник

Многие считают главными атрибутами детского праздника интересные игры, всевозможные «вкусняшки», нужные для ребенка (по мнению взрослых) подарки. Это, конечно же, правильно, хорошо. Только нельзя забывать на детском празднике и о цветах.

Составить неординарный букет, который привлечет внимание ребенка, заинтересует его, станет особенным подарком, не так легко. Это, все же, под силу умелым флористам, имеющим творческую натуру, обладающим специальными навыками, уникальным мастерством, креативностью. Великолепные детские букеты из цветов, которые представляет студия флористики и декора «Цветочные метаморфозы» в Москве обязательно сумеют вызвать интерес у публики данной категории. Такие букеты развивают необыкновенные ощущения прекрасного, эстетический вкус, вызывают радость, восторг.

Особенности

Подбирая на торжество букет ребенку, следует учитывать важные нюансы. Опытные мастера флористики, обращают внимание, прежде всего, на его пол. Для мальчиков составляются уникальные композиции из великолепных ирисов, чудесных незабудок, замечательных фиалок, волшебных васильков.

Девочкам больше подойдут нежные букетики из маргариток, гвоздик, ромашек. Виртуозные мастера составят ни с чем несравнимые композиции в виде куклы, красивой сумочки, иных девчоночьих капризов.

Надо помнить также, что подарок из цветов не должен быть очень большим и громоздким. Составители обязательно учитывают важные критерии детского букета – аккуратность и безопасность.

Оформление заявки

Указанные на сайте адрес электронной почты, номера телефонов обеспечивают мобильность оформления онлайн-заявки. В сообщении можно детально описать предпочтения ребенка, указать к какому празднику следует приурочить подарок. Позвонив по телефону, можно задать любой вопрос, тут же узнать ответ на интересующую тему, получить консультацию квалифицированного специалиста.

Стоимость композиции зависит от ее сложности, использованных цветов, времени года. Прайс-лист на стандартные букеты предоставлен в рубрике «Цены».

Услуги курьерской доставки делают возможным получение букета в назначенное время по указанному адресу. При этом, гарантируется абсолютная сохранность эстетического вида, первозданная свежесть и красота цветов.

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